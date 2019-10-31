قبل انطلاق أمم إفريقيا.. مسيرة منتخب مصر الأوليمبي قاريا ودوليا

سلط اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي الضوء على مسيرة المنتخب الأوليمبي منذ تأسيسه ومشاركاته فى البطولات الإفريقية والأوليمبية وذلك قبل انطلاق بطولة أمم إفرقيا تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 23 نوفمبر القادم.



وأدى المنتخب الأولمبي مرانه باستاد السويس في ثالث ايام معسكره المغلق بالعين السخنة في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل وهي المؤهلة لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ وجاء المران قويا تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب وجهازه الفني المعاون المكون من معتمد جمال ومحمد شوقي ووائل رياض وأسامة عبد الكريم مدرب حراس المرمى والدكتور كمال عبدالواحد أخصائي الأحمال.



وأفرد اتحاد الكرة بالأرقام عدد المشاركات لـ أوليمبي الفراعنة قاريا ودوليا التى جاءت على النحو التالي:



- المشاركات السابقة في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة: 2011 و2015



- الأرقام في النهائيات الأفريقية: لعب 8 وفاز في 3 وتعادل في 2 وخسر 3 وأحرز 10 أهداف وعليه 7 أهداف.



- المشاركات الأولمبية: أنتويرب 1920 – باريس 1924 – أمستردام 1928 – برلين 1936 – لندن 1948 – هلسنكي 1952 – روما 1960 - طوكيو 1964 – لوس أنجلوس 1984 - برشلونة 1992 – لندن 2012.



- أفضل الإنجازات: المركز الرابع عامي 1928 و 1964.



- الأرقام في الألعاب الأولمبية: لعب 32 مباراة فاز في 10 وتعادل في 4 وخسر في 18 وأحرز 65 هدفًا وعليه 87 هدفًا.



- مشوار التأهل: تأهل دون تصفيات كبلد منظم للبطولة.



- أبرز نجوم المنتخب الأوليمبي الحالي: طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب ومصطفى محمد مهاجم الزمالك وثنائي الأهلي صلاح محسن والقائد رمضان صبحي وجميعهم من لاعبي المنتخب الأول.



