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اقتصاد

بأسعار التكلفة.. غرفة كفر الشيخ: شوادر لبيع اللحوم البلدية بمدن المحافظة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:32 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أعلنت الغرفة التجارية بكفر الشيخ برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار، إقامة عدة شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة، استجابة لمبادرة التجار لخفض الأسعار لدعم المستهلكين على مستوى الجمهورية.

وأكد المهندس حاتم عبد الغفار أن غرفته تسعى إلى إرضاء المستهلك بمحافظة كفر الشيخ بإقامة مثل هذه المعارض، وهو دور مجتمعي مهم للغرف التجارية على مستوى الجمهورية.

وقال "عبد الغفار" إن هذه الشوادر تُقام تحت إشراف مجلس إدارة الغرفة عن طريق المحاسب أسامة عتمان (أمين صندوق الغرفة ورئيس لجنة المعارض)، مشيرًا إلى أن هذه الشوادر لبيع اللحوم الطازجة بمدينة بلطيم تحت إشراف كامل للطب البيطري وبالتعاون مع مجلس مدينة بلطيم.

وعن أسعار اللحوم في هذه الشوادر أشار رئيس غرفة كفر الشيخ إلى أنه يبلغ سعر كيلو اللحوم الجاموسي 60 جنيهًا، والبتلو 65 جنيهًا، والضأن 80 جنيهًا.

وأكد أن هناك إقبالًا كبيرا من المواطنين علي شوادر اللحوم، وهذا جعلنا نستعد حاليًا للإعلان عن شوادر لبيع الخضر والفاكهة، وتعميم مبادرة إرضاء المستهلك التي تقوم بها الغرفة على جميع مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ.

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