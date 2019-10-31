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مرأة

في 10 دقائق.. 5 تمرينات بسيطة لجسم ممشوق وحياة صحية أكثر

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:00 م
تمرينات رياضية بسيطة
تمرينات رياضية بسيطة
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رضوى حسام
لا شك في حاجة كثير من السيدات للحصول على جسم مثالي ورائع، وبالطبع أول النصائح لتحقيق ذلك هو ممارسة التمرينات الرياضية، وكشف موقع "bright side" على مجموعة من التمرينات التي ستحول الجسم تمامًا في 4 أسابيع فقط، ولن تضطر إلى إنفاق المال على صالة الألعاب الرياضية والأجهزة الرياضية الخاصة بعد الآن.


• تمرين لوح الخشب :-

باستخدم لوح متساوي القياسات، يتم تثبيته على الأرض واستلقي على وجهك بحيث تكون وضعية الجسم صحيحة، مع الحافظ على الظهر والساق مستقيمين، دون إنحناء أو تقوس، ثم ارفع نفسك بالإستناد على ذراعيك، واثبت في هذا الوضع لمدة دقيقة، بتكرار هذا لمدة 10 دقائق يوميًا ستتحسن عضلات الجسم كلها، وخاصة الأرداف والساقين والذراعين.


• تمرين الدفع (الضغط) :-

يعتبر من التمارين المشهورة حيث يجب الاسترخاء على الأرض على البطن، ثم الأستناد على الكفين، ثم اهبط بنفسك لأسفل بقدر ما تستطيع، ولكن تأكد من أن ظهرك، الحوض، والساقين في خط مستقيم، ثم قم بالعودة ببطء إلى الوضع الأول، يؤثر هذا التمرين إيجابيًا على الصدر والذراعين، وعضلات البطن.


 تمرين الفخذ والأرداف :- 
يتم بالوقوف على الأطراف الأربعة، ثم مد الساق اليسرى والذراع الأيمن في خط مستقيم، والانحناء ببطء حتى يلمس الكوع الأيمن الركبة اليسرى، ثم قم بتغيير الذراع والساق وكرر التمرين مرة آخرى، هذا التمرين من شأنه أن يقوي عضلات الفخذ، والظهر والأرداف والخصر.


• تمرين القرفصاء:
تخيل وكأنك تجلس على كرسي وهمي، واجعل ظهرك مستقيمًا، وارفع ذاعيك أمامك، وابدأ بالنزول في هذه الوضعية والصعود مرة آخرى من 5 لـ 10 مرات، مع مراعاة الحفاظ على الرقبة في خط مستقيم، فهو يعمل على تقوية عضلات الأرداف والفخذين والكاحلين.

• تمرين الخصر:-
يتم الأستلقاء على البطن، وسند الرأس على ذراعيك، ثم قم برفع الجزء العلوي من جسمك بقدر ما تستطيع، وابقى في هذا الوضع لمدة ثانية، ثم ارجع ببطء للوضعية الأولى، فهو ينحف الخصر ويعمل على تقوية عضلات العمود الفقري.
تمرين القرفصاء تمرين القرفصاء
تمرين الفخذ والأرداف تمرين الفخذ والأرداف
تمرين الخصر تمرين الخصر
تمرين الدفع (الضغط) تمرين الدفع (الضغط)
تمرين لوح الخشب تمرين لوح الخشب
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