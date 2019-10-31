فايقة فهيم: السيسي يخوض 3 حروب قاسية لأجل شعبه

أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، بمنطقة أبورواش فى محافظة الجيزة.









وقالت "فهيم"- في بيان صحفي- أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يخوض ثلاثة حروب قاسية في وقت واحد، لا لشئ سوى مصلحة شعبه، الأولى؛ في مواجهة قوى الشر والإرهاب التي لا تود خيرًا لبلاده، والثانية؛ في مواجهة الفساد الذي استشرى داخل مؤسسات الدولة طوال العقود الثلاثة الماضية، والثالثة؛ يقود بلاده نحو التنمية، عبر تدشين حزمة من المشروعات القومية والتنموية في شتى أرجاء مصر.



