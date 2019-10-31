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برلمان

فايقة فهيم: السيسي يخوض 3 حروب قاسية لأجل شعبه

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:29 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد و ماجدة بدوي ومحمود فايد
أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، بمنطقة أبورواش فى محافظة الجيزة.


وقالت "فهيم"- في بيان صحفي- أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يخوض ثلاثة حروب قاسية في وقت واحد، لا لشئ سوى مصلحة شعبه، الأولى؛ في مواجهة قوى الشر والإرهاب التي لا تود خيرًا لبلاده، والثانية؛ في مواجهة الفساد الذي استشرى داخل مؤسسات الدولة طوال العقود الثلاثة الماضية، والثالثة؛ يقود بلاده نحو التنمية، عبر تدشين حزمة من المشروعات القومية والتنموية في شتى أرجاء مصر.

ولفتت "عضو مجلس النواب" إلى أن مصنع الغازات الطبية والصناعية، يعد أحد أهم قلاع مصر الوطنية، التي عانت طويلًا من الإهمال في ظل الأنظمة والحكومات المتعاقبة، إلا أن مع وصول الرئيس السيسي، أعاد إليها الاهتمام من جديد، واستطاعت فتح عدة مصانع فى العديد من مجالات الكيماويات المتوسطة.
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