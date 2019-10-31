وزير الآثار يبحث سبل التعاون مع المتحف البريطاني.. صور

شارك الدكتور خالد العناني وزير الآثار في حفل الاستقبال الذي أقامه مجلس الأمناء بالمتحف البريطاني بالعاصمة البريطانية لندن، بدعوة من المجلس.



ويعتبر مجلس أمناء المتحف البريطاني، أعلى سلطة بالمتحف البريطاني، حيث تضم 25 عضوًا من الشخصيات العامة والمرموقة في المجتمع البريطاني من جميع المجالات، يتم تعيينهم من الملكة والحكومة البريطانية ويعقدون اجتماعاتهم كل 4 سنوات.



وخلال الاحتفال ناقش وزير الآثار مع أعضاء مجلس الأمناء، تعزيز سبل التعاون مع المتحف في مجال العمل المتحفي في ظل المشاريع المتحفية الضخمة التي تقوم بها الوزارة مثل المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية.



كما تمت أيضًا مناقشة الاستفادة من الخبرات الموجودة بالمتحف البريطاني لتطوير العرض المتحفي وخاصة أن المتحف البريطاني هو أحد أعضاء التحالف المكون من المتاحف الأوروبية؛ وهم متحف اللوفر، والمتحف المصري ببرلين، ومتحف تورين بإيطاليا، ومتحف الوطني بهولندا، لتطوير المتحف المصري بالتحرير.



كما تم أيضا الانتهاء من رقمنة 10000 سلبية زجاجية من مركز تسجيل الآثار المصرية والمتحف المصري بالتعاون مع المتحف البريطاني باستخدام أحدث الطرق الحديثة في الحفظ والصيانة مع إعداد نموذج لقاعدة بيانات خاصة بالسلبيات بالإضافة إلى وحدات تخزين حديثة.



يذكر أن عدد السلبيات الزجاجية في مركز تسجيل الآثار المصرية والمتحف يبلغ 60 ألف سلبية.