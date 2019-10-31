اتحاد الصناعات: أسعار الغاز بدأت في التحسن.. فيديو

أشاد الدكتور نادر رياض، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بأداء العاملين بالدولة حاليا، والتى تم بها معالجة المشاكل المزمنة ومنها السكة الحديد واختيار الرجل المناسب فى المكان المناسب، وتوفير إمكانيات كبيرة له لتحقيق طموحات له وللدولة.



وأضاف "رياض" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن أهم عناصر الملف الصناعى هى القدرة التنافسية، موضحا أنه إذا لم يتم الاهتمام بها وتوافرها فلن يأخذ الملف الصناعى قوته ودوره وعدم بروزه فى مقدمة الموضوعات التى تؤدى إلى نتائج سريعة.



وأوضح أن القدرة التنافسية هى القدرة على التواجد بالأسواق الخارجية وقبلها تحقيق اكتفاء ذاتى بمصر بأسعار اقتصادية تمنع أو تقف دون الغزو الخارجى للأسواق المحلية، لافتا إلى أن أهم بند بها هو عناصر التكلفة.



وأكد أن الطاقة توافرت بمصر ولكنها تحتاج إلى عناصر مراجعة، بالإضافة أن أسعار الغاز بدأت أن تتحسن، ولكن هذه المراجعة تكون بسيطة، مشيرا إلى أن مصر تنافس الدول الأوروبية والعربية، مضيفا إلى أنه يجب توفير الطاقة وفقا لمعدلات الدول الأخرى.







