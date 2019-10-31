عثر عليه فى قفص أبو عدس.. كشف لغز اختفاء صغير الـ لاما من حديقة الحيوان بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز اختفاء حيوان "لاما" من داخل حديقة الحيوان بالجيزة حيث تبين اختفائه داخل قفص حيوان اخر.





تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بلاغا من مسئول تامين حديقة الحيوان باختفاء إحدى الحيوانات، وكشفت التحريات الأولية بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث ان قسم الجيزة تلقي بلاغا من محمد ٤٢ سنة مشرف امن بشركة برايت ستارز والمسئول عن تأمين حديقة الحيوان بالجيزة وأفاد باكتشافهم اختفاء حيوان (لاما) حديث الولادة ٧ ايام.





تم تشكيل فريق بحث وبإجراء التحريات برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة وبالفحص تبين سلامة القفص فتم مناقشة العاملين وعقب ٤٨ ساعة من البحث تم العثور علي صغير اللاما محشورا في قفص الظبي الصحراوي "ابو عدس"



