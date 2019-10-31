احترسي.. 5 عادات تسبب سرطان الثدي

سرطان الثدي أصبح شبحًا يهدد كل النساء في كل الأعمار خاصة بعد الأربعين، وجميعهن يخشين هذا المرض اللعين دون أن يكن على دراية ببعض المعلومات والاحتياطات التي تحميهن من الإصابة بسرطان الثدي الذي يحتاج الي فحص مبكر ويتم تكراره سنويا للاطمئنان على عدم الإصابة به أو علاجه في مراحله الاولى، ومن هنا أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة للمرأة المصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي مجانا في كل محافظات الجمهورية .





لكن هناك بعض العادات الخاطئة التي تفعلها النساء تسبب الإصابة بسرطان الثدي دون أن يعلموا مدى خطورة هذه العادات، منها يومية نفعلها باستمرار لكنها تشكل ضررا بالغا على الثدي ومدى الإصابة بالمرض، وبحسب موقع The healthy إليك أبرز العادات الشائعة التي عليكي تجنبها:





1- عدم تناول الفواكه والخضروات بشكل كافٍ





فتناول أكثر من 5.5 حصص من الفواكه والخضروات يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 11 بالمائة، مقارنة بتناول 2.5 أو أقل من الوجبات، فالفواكه والخضروات تحتوي على العناصر الغذائية التي تحمي الجسم من هذا المرض وتجعله يقاومه بقوة .





2- تجاهل أي أعراض تظهر على الثدي:





فعادة ما تتجاهل النساء شعورها بأي تغيير في الثدي و ترجع الأمر لأسباب أخرى دون أن يخطر ببالها أن ذلك ربما يكون له علاقة بسرطان الثدي، فمن علامات سرطان الثدي ظهور كتلة عليه أو تورم واحمرار في جزء من الثدي ، وقرحة بالحلمة وإفرازات ، وورم في الإبط.





٣_ الإفراط في تناول الوجبات سريعة التحضير :





يؤدي التوقف عن المشروبات الغازية والوجبات الخفيفة المعبأة والأكلات سريعة التحضير والوجبات المجمدة إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي ، وبحسب دراسة علمية فإن تناول الأطعمة المصنعة بشكل متزايد بنسبة 10 في المائة مرتبطة بزيادة قدرها 10 في المائة في مخاطر الإصابة بسرطان الثدي.





٤_ ارتداء حمالة الصدر لفترة طويلة

فعادة ما تقم النساء بارتداء حمالات الصدر الضيقة طوال اليوم وهي عادة خاطئة تمنع تدفق الدماء بشكل صحيح في الثديين والضغط على الثدي لساعات طويلة، لذا يفضل عدم النوم بها .





٥_ التدخين