خلال قمة سوتشي.. بوتين يؤكد عزمه استعادة روسيا كلاعب جيوسياسي رئيسي في أفريقيا.. صحيفة زيمبابوية: الرئيس الروسي يهدف لإحياء مكانة بلاده كقوة عظمى.. ويمكن للقارة السمراء مساعدته في تحقيق مراده

روسيا تكثف جهودها لزيادة نفوذها في إفريقيا

ذا هيرالد: إفريقيا سوق مهم لصادرات الأسلحة الروسية

جميع الاتفاقات الموقعة في القمة الروسية الأفريقية تدل على استخدام موسكو للاستثمار الاستراتيجي في الطاقة والمعادن

النقاد: سيتضح ما إذا كانت هذه الصفقات ستتحقق كاستثمارات حقيقية في إفريقيا



نشرت صحيفة "ذا هيرالد" الزيمبابوية، اليوم الخميس، تقريرا مطولا حول السر وراء توقيع الحكومة الروسية والشركات التابعة لها مذكرات تفاهم واتفاقيات عديدة خلال القمة الروسية الأفريقية، الأولى من نوعها، في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، الأسبوع الماضي؛ موضحة كيف يمكن للقارة السمراء أن تساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تحقيق هدفه بإحياء مكانة بلاده كقوة عظمى.



وخلال القمة، أكد المضيف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عزمه على استعادة روسيا كلاعب جيوسياسي رئيسي في أفريقيا ووعد بمزيد من التعاون؛ وذلك بعدما تضاءل نفوذها السياسي، بشكل كبير، في القارة في فترة ما بعد الحرب الباردة.



ووفقا لصحيفة "ذا هيرالد" الزيمبابوية، لا تزال تجارة روسيا مع أفريقيا أقل من مستويات التجارة مع أوروبا والولايات المتحدة وآسيا. وتتمتع أفريقيا بعلاقات تجارية أكبر بكثير مع الصين والولايات المتحدة والهند من تلك التي تربطها بروسيا. كما تأتي مساعدات التنمية لأفريقيا إلى حد كبير من الولايات المتحدة والصين واليابان. وهذا يعني أن مشاركة روسيا ووجودها في أفريقيا لا يزالان متخلفين عن القوى الكبرى الأخرى بعدة طرق.



وتابعت الصحيفة قائلة إنه من الواضح أن أحد أهداف بوتين هو إحياء مكانة بلاده كقوة عظمى. لكن كيف يمكن لأفريقيا أن تساعده في تحقيق ذلك؟ أولا، إفريقيا سوق مهم لصادرات الأسلحة الروسية. وهي أيضا المكان الذي قامت فيه روسيا باستثمارات رئيسية في قطاعات النفط والغاز والطاقة النووية. كما أن إفريقيا مصدر مهم للمعادن بالنسبة لروسيا.



تعتبر القمة، الأولى من نوعها، إشارة واضحة على أن روسيا تكثف جهودها لزيادة نفوذها في إفريقيا، إذ تؤكد جميع الاتفاقات على كيفية استخدام موسكو للاستثمار الاستراتيجي في الطاقة والمعادن، وكذلك القوة العسكرية والقوة الناعمة، لكسب المزيد من القوة في القارة السمراء.



أولا: صفقات تصدير الأسلحة والأمن:

تمثل روسيا 35 في المائة من صادرات الأسلحة إلى إفريقيا، تليها الصين بنسبة 17 في المائة، والولايات المتحدة بنسبة 9.6 في المائة، وفرنسا بنسبة 6.9 في المائة. تعد أفريقيا ثاني أكبر مستورد للأسلحة الروسية على مستوى العالم.



وقد وقعت روسيا ما يقرب من 20 اتفاقية تعاون عسكري ثنائي مع الحكومات الأفريقية في السنوات الأخيرة. وتتراوح هذه الصفقات بين تزويد الطائرات العسكرية بالصواريخ والمحركات. وتتعلق الاتفاقيات العسكرية الأخرى مع الدول الأفريقية بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك التدريب المشترك للقوات لحفظ السلام في القارة.



وفي القمة، رحبت الدول الإفريقية بكل إخلاص بعلاقات روسيا الجديدة. وأوضح وزير المشاريع العامة في جنوب أفريقيا، برافين جوردهان، ذلك عندما قال: "أي شخص يحصل على نشاط تجاري، سواء من وجهة النظر الروسية أو من وجهة نظر أفريقية، على المدى المتوسط ​​سيستفيد من هذه العملية".



قد تم تأكيد ذلك في بعض الصفقات التي تم الانتهاء منها في سوتشي. على سبيل المثال، اشترت نيجيريا، أكبر اقتصاد في أفريقيا، 12 طائرة هليكوبتر عسكرية. وبدورها ، وافقت روسيا الأسبوع الماضي على مساعدة نيجيريا في معركتها ضد بوكو حرام.



المعادن

تعتمد روسيا على الواردات من إفريقيا لتغطية احتياجاتها من المعادن مثل المنجنيز والبوكسيت والكروم. بالإضافة إلى ذلك ، تقوم شركة "Great Dyke" للاستثمارات، وهي شركة مملوكة بشكل مشترك بين الحكومتين الروسية وزيمبابوي، بتطوير مشروع بقيمة 4 مليارات دولار لاستخراج أكبر ودائع البلاتينوم في العالم في زيمبابوي.



وفي أنجولا الغنية بالنفط، ركزت المناقشات مع الشركات الروسية على إنتاج الهيدروكربون. كما أن روسيا مهتمة بيورانيوم ناميبيا.



وفي السنوات الأخيرة، وضعت شركة "روس آتوم" الروسية والحكومة الناميبية اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وقد استفادت شركة النفط الروسية الحكومية روسنفت من اتفاقية تعاون بين الحكومتين الروسية والموزمبيقية لتطوير التنقيب عن الغاز البحري في موزامبيق.



كما توجد أيضا الأحجار الكريمة الثمينة، خاصة الماس والذهب، على قائمة أولويات روسيا في إفريقيا. وهكذا عمقت موسكو العلاقات مع أنجولا، حيث تقوم شركة روسا، عملاق استخراج الماس الروسي، بتعدين الماس.



الطاقة

تنشط الشركات الروسية، بشكل كبير للغاية، في قطاع الطاقة أيضا، حيث تقوم باستثمارات كبيرة في الجزائر ومصر وأوغندا وأنجولا.



لقد عقدت العديد من الشركات الروسية، بما في ذلك شركة غازبروم، شركة الغاز العالمية؛ لوك أويل، شركة النفط متعددة الجنسيات؛ روستك، شركة التكنولوجيا المتقدمة؛ و "روس آتوم"، شركة الطاقة النظيفة، العديد من الصفقات التي تصل إلى مليارات الدولارات.



وهذه الشركات إما مملوكة للدولة أو خاضعة لسيطرة الدولة. وهم مستفيدون من العقود ويتأهلون للحصول على قروض تفضيلية من البنوك المملوكة للدولة. بسبب العلاقة الوثيقة بين الدولة وهذه الشركات، وغالبا ما ترتبط هذه الاستثمارات بالاعتبارات الدبلوماسية.



وقد وعدت روسيا بتقديم المساعدة لمكافحة فيروس الإيبولا واستيعاب المزيد من الأفارقة في الجامعات الروسية.



وأضافت الصحيفة الزيمبابوية أن تفاصيل العديد من الاتفاقيات ليست واضحة، لكن موسكو تدعي أنها توصلت إلى صفقات بقيمة 12.5 مليار دولار خلال القمة التي استمرت يومين.



ويقول النقاد أنه مع مرور الوقت سيتضح ما إذا كانت هذه الصفقات ستتحقق كاستثمارات حقيقية في إفريقيا.