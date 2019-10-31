فى اليوم العالمى للهالوين.. غيرى ديكورات بيتك للاحتفال بأقل تكلفة

يعد اليوم هو اليوم العالمى للاحتفال بالهالوين، وعادة ما ترتدى به الأشخاص ملابس مخيفة ومختلفة للأحتفال بطريقة مختلفة كل عام، وبعض الأشخاص يفضلون الاحتفال بمنزلهم مع الأصدقاء المقربين مع ديكور خفيف للهالوين لذلك قام موقع “ webmd” بتقديم بعض الأفكار المختلفة لديكور المنزل وهى:



-أطباق بلاستيكية

يمكنك إحضار أطباق بلاستيكية مختلفة الألوان والرسم عليها بالشكل الذى تفضلينه



-لوح خشبية قديمة

يمكنك أستخدام لوح خشبية قديمة، أو صوانى قديمة وتغليفها بورق ملون وطباعة الصور المفضلة عليها



-البرطمانات الزجاجية

كل بيت لا يخلو من هذه البرطمانات التى يمكنك غسلها جيدًا والرسم عليها بكل سهولة، ويمكنك إضافة الشموع بداخلها



-القص واللزق

يمكنك أستغلال الأطفال فى هذه الأشياء لتلوينها والرسم عيها بأشكال مختلفة ووضعها داخل إطار، أو على لوحة خشبية على باب المنزل



لعب الأطفال

يمكنك الاستفادة من لعب الأطفال القديمة، والتغير فى الوانها أو أشكالها، واضافتها إلى ديكورات المنزل.