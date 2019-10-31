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سيارات

رالى السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.. السبت

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:33 م
صدى البلد
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كريم ناصر
تستعد العاصمة الإدارية الجديدة لاستقبال نهائي الموسم الثاني لمسابقة "رالى السيارات الكهربائية الصنع" ووضع اللمسات الأخيرة للمنافسة القوية التي ستضم 15 فريقا مصريا من الجامعات المختلفة للحصول علي الجائزة الكبري البالغة نصف مليون جنيه مصري، والتي ستقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

وسيفتتح الفاعليات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.وقد اطلقت أكاديمية البحث العلمى المسابقة العام الماضي وقامت بتنظيمها كلية الهندسة بجامعة عين شمس وتعد مسابقة رالى السيارات الكهربائية باعتبارها أول مسابقة تكنولوجية والأولى من نوعها في مصر والمنطقة وهى إحدى مبادرات وتمويل أكاديمية البحث العلمي

وتأتى في إطار الخطة التنفيذية لرؤية مصر للتنمية والإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا لتعميق التصنيع المحلى. وقد تولي فريق كلية الهندسة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور ماجد غنيمة، الباحث الرئيسي للمشروع والمشرف على مجمع الابتكار بهندسة عين شمس، الدكتور محمد عبد العزيز، المشرف اعلي المشروع الإشراف الفني والتنظيمي لمسابقة والمتابعة للفرق المشاركة في المسابقة من طلبة الجامعات من خلال مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة، داخل كلية الهندسة بجامعة عين شمس.
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