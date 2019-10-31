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حوادث

لا طعون على مرشحي انتخابات نادي القضاة.. والقائمة النهائية الاثنين المقبل

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:43 م
نادي القضاة
نادي القضاة
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جودت عيد وعمرو خليفة
أكد المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر لم تتلق أي طعون بعد انتهاء المدة المحددة لاستقبال الطعون في أسماء المرشحين لانتخابات النادي مساء اليوم.

وأشار إلى أن اللجنة حددت الاثنين القادم موعدا للإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين، كما قررت فتح قبول التنازلات من يوم الثلاثاء القادم وحتى 20 نوفمبر على أن تكون التنازلات شخصية أو بتوكيل رسمي خاص.
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