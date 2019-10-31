سيراميكا كليوباترا يتقدم بشكوى لـ اتحاد الكرة ضد حكم مباراة النصر

تقدّم نادي سيراميكا كليوباترا بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم سعيد حمزة الذي قاد الصافرة التحكيمية لمباراة الفريق الأول أمام النصر القاهرى، التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.





وتضمّنت شكوى سيراميكا كليوباترا اعتراضهم على أسلوب الحكم في التعامل مع اللاعبين والجهاز الفني بجانب طرد طبيب الفريق فريد رضوان أثناء المباراة والذي اضطر إلى النزول لـ الملعب قفزًا من فوق الأسوار لإنقاذ اللاعب حسني ذكي الذي أصيب بـ بلع لسانه.



