Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيراميكا كليوباترا يتقدم بشكوى لـ اتحاد الكرة ضد حكم مباراة النصر

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:42 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
Advertisements
عبدالله هشام
تقدّم نادي سيراميكا كليوباترا بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم سعيد حمزة الذي قاد الصافرة التحكيمية لمباراة الفريق الأول أمام النصر القاهرى، التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.

وتضمّنت شكوى سيراميكا كليوباترا اعتراضهم على أسلوب الحكم في التعامل مع اللاعبين والجهاز الفني بجانب طرد طبيب الفريق فريد رضوان أثناء المباراة والذي اضطر إلى النزول لـ الملعب قفزًا من فوق الأسوار لإنقاذ اللاعب حسني ذكي الذي أصيب بـ بلع لسانه.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا نجح في تحقيق الفوز على منافسه النصر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليستمر في صدارة جدول ترتيب مجموعة القاهرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتائج دوري القسم الثاني .. سيراميكا كليوباترا يواصل انطلاقته .. وتعثر الترسانة مستمر

سيراميكا كليوباترا يستمر في صدارة القاهرة بالفوز على النصر بثلاثية

‎طبيب سيراميكا كليوباترا ينقذ حياة لاعب قبل بلع لسانه .. صور

"بلع لسانه" .. هاني حتحوت يشن هجوما على حكم مباراة سيراميكا كليوباترا لطرده الطبيب

شاهد.. لحظة إنقاذ لاعب سيراميكا كليوباترا من بلع لسانه

دوري القاهرة والصعيد.. دكتور ينقذ لاعبا من الموت.. ومدرب يعلم موعد المباراة بالهاتف

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. موقف محرج لـ الشناوي أمام شوبير.. الزمالك يرحب بعودة كهربا.. سر هروب ديسابر من بيراميدز

بعد تراجع الأسعار.. قائمة بأنواع السيارات الزيرو في مصر أقل من 175 ألف جنيه.. شاهد

سلوك عنيف وخيانة زوجية..ملك تايلاند يقيل 4 من مسئولي القصر

عبد الله سيسه يعلن انتهاء أزمته مع الزمالك.. تعرف على التفاصيل

ما حكم خروج الزوجة من البيت بغير إذن زوجها.. أمين الفتوى يجيب

أفضل الأعمال في شهر مولد النبي.. علي جمعة يكشف عنها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضد السرقة.. أغطية حديثة لبالوعات الصرف في القليوبية.. صور

تعرف على مواصفات أول سيارة كهربائية في مصر.. صور

عقار الإسكندرية المائل .. المحافظ يتفقد منطقة الورديان وصرف إعانات عاجلة ..صور