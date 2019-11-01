Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

تشجيع الجنود المنتصرين على الزواج.. سر العروسة والحصان في حلوى المولد

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:00 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
عبدالله قدري
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عادة مصرية توارثتها الأجيال واحدًا تلو الآخر منذ العصر الفاطمي وحتى يومنا هذا، إذ دأب الفاطميون الذين حكموا مصر على الاحتفالات الشعبية والرسمية بالمولد في الشوارع والميادين العامة.

وكانت حلوى المولد أحد مظاهر الاحتفالات التي سنها الفاطميون في مصر، وتذكر المصادر التاريخية أن قاضي القضاة في العصر الفاطمي كان يحمل الحلوى إلى الأزهر الشريف بكميات كبيرة ثم ينطلق إلى الحاكم، ومن هنا تبدأ الاحتفالات وتوزيع الحلوى على الجميع.

وبجانب الاحتفالات الرسمية، كانت تقام احتفالات شعبية ويخرج الناس إلى شوارع القاهرة الفاطمية، مثل باب البحر، والجمالية، والأزهر، والغورية، وباب الخلق، لمدة ثلاثة أو أربعة أيام للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وبصرف النظر عن الغرض الذي كان وراء احتفال الفاطميين بالمولد النبوي الشريف ومن بعده الحكام الذين حكموا مصر لاستمالة الشعب بهذه المظاهر، فإن الاحتفال بالحلوى راق للمصريين، وأصبح تقليدا يتبعونه كل عام في الثاني عشر من شهر ربيع الأول.

أما قصة العروسة والحصان وأسباب ظهورها في المولد، فتشير بعض المصادر التاريخية إلى أن الخليفة الفاطمي كان يشجع جنوده المنتصرين في الحروب على الزواج بعروس جميلة، ثم أصبح هذا العرف دارجًا في المجتمع حتى بعد زوال العصر الفاطمي، وأصبح المصريون ينصبون العرائس والأحصنة لتتهادى بها العائلات في ذكرى المولد.

وتتعدد أنواع حلوى المولد، فهي ليست على شاكلة واحدة، ويبدو أن هذا هو السر وراء انتشارها كثيرًا، ومن بين أنواعها "الفولية – الحمصية – السمسمية – الملبن"، كما تتراوح أسعارها التي تختلف من عام إلى عام وفق سياسات السوق، لتصل في هذا العام سعر الكيلو الواحد في المجمعات الاستهلاكية إلى 50 جنيهًا، بينما يتعدى ثمن العلبة الواحدة في أماكن أخرى 1000 جنيه.

ورغم مرور ما يزيد على ألف عام عن مولد النبي (صلى الله عليه وسلم)، إلا أن الاحتفال بالمولد النبوي لا يزال متبعًا وبوسائل مختفلة سواء بحلوى المولد، أو الابتهالات والحفلات الدينية التي تبثها إذاعة القرآن الكريم، وتنشد فيها ابتهالات دينية في حب ومديح النبي وآل بيته الكرام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. مراحل تصنيع حلوى المولد بأسيوط.. تعرف على أسعارها

حلاوة المولد.. مصانع الحلوى والبائعون في أسيوط جاهزة.. والأسعار لم تختلف عن العام الماضي.. والعروسة هدية المخطوبين.. صور

ترشيحاتنا

نتنياهو : مستعدون لأي حرب محتملة تستهدف أمننا

الأهلي يوجه صدمة لـ بيراميدز .. تفاصيل

تايم سبورت تكشف عن أولى صفقات الزمالك بالميركاتو الشتوي والراحلين

ثأرا للشهيد باسم فكري.. تصفية 4 أفراد في قنا.. تفاصيل

بقيمة 34.4 مليار دولار .. الحكومة الكورية تعد أكبر ميزانية على الإطلاق في تاريخ سول

أبو البنات .. صورة نادرة لـ فريد شوقي مع بناته الخمسة .. شاهد

Advertisements

مصرع أمريكية وإنقاذ 18 سائحا آخرين فى حريق مركب شمال مرسى علم

أخبار الرياضة ... سر صلح تركي آل الشيخ والخطيب .. الأهلي يوجه صدمة لبيراميدز .. أول صفقات الزمالك

تايم سبورت تكشف عن أولى صفقات الزمالك بالميركاتو الشتوي والراحلين

عاش هنا يوثق تمرد رشدي أباظة على العسكرية.. وأسرار رفض يسرا الزواج منه ومحاولة الملك فاروق قتله بعد خطفه عشيقته وكواليس طلاقه من صباح بعد أسبوعين فقط وانتحاره من أجل سامية جمال

الأهلي يوجه صدمة لـ بيراميدز .. تفاصيل

أهم الأخبار: الداخلية تثأر لشهيدها .. والأهلي يوجه صدمة لـ بيراميدز

من رانيا يوسف لـ كنزي ابنة عمرو دياب .. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في الاحتفال بـ عيد الهالوين

هل يجوز البدء في الصلاة والمؤذن لم ينته من الأذان ؟ الإفتاء توضح

فيديو يحبس الأنفاس .. رجل وزوجته يعذبان طفلة بطريقة بشعة من "البلكونة"

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على مشروع استثماري كبير

حقيقة تسبب وليد سليمان في إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي .. تفاصيل

ثأرا للشهيد باسم فكري.. تصفية 4 أفراد في قنا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أجمل.. نيللي كريم وإيمي وبوسي شلبي بالشتوي

من رانيا يوسف لـ كنزي ابنة عمرو دياب .. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في الاحتفال بـ عيد الهالوين

عاش هنا يوثق تمرد رشدي أباظة على العسكرية.. وأسرار رفض يسرا الزواج منه ومحاولة الملك فاروق قتله بعد خطفه عشيقته وكواليس طلاقه من صباح بعد أسبوعين فقط وانتحاره من أجل سامية جمال