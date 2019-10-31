رئيس الوزراء: النسخة الثانية من جائزة التميز الحكومي ستكون إلزامية

وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشكر للرئيس عيد الفتاح السيسي لرعايته لجائزة مصر لتميز الحكومي ونقل تحيات الرئيس للحضور ودولة الإمارات.



وقال خلال كلمته في حفل تسلم جوائز مصر للتميز الحكومي، أن الحفل يتزامن مع مرحلة مهمة في مصر وهي اصرارا لانتقال مصر لجني ثمار الإصلاح الاقتصاد والانتقال بمصر الي المكانة التي تليق بها، لافتا الي ان مصر شهدت في الربع الاول استقرارًا فى معدل النمو الاقصادى الذى وصل إلى 5.6%، وهو ما يعتبر أحد المؤشرات الهامة خلال هذه الفترة، التى تشهد استمرار حدوث تباطؤ فى معدلات النمو العالمى.



وأشار الى بدءا من النسخة الثانية ستكون الجائزة إلزامية وليس طواعية وتم مضاعفة قيمة الحوائز المالية وذلك لتحسين جودة الموظف الحكومي، وقال مدبولي: لا يوجد إصلاح اقتصاد الا بالإصلاح الاداري وقدم التهنيئة للفائزين بالجوائز في النسخة الاولي لحفل جائزة مصر للتميز الحكومي.