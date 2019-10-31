تخصيص 18.6 فدان بقرار جمهوري لاستكمال مشروع توسعات محطة صرف أبوصير بالواسطى

قال المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، إن قرارا جمهوريا صدر برقم 552 لسنة 2019 بتخصيص 18,60 فدان تقريبا لاستخدامها في استكمال مراحل مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي أبوصير الملق مركز الواسطى التي يجري تنفيذها بطاقة 12 ألف م 3 /يوم للمرحلة الأولى بتكلفة تصل إلى 120 مليون جنيه، وسوف تصل إلى 36 ألف م3 / يوم عند نهو المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع وتخدم المرحلة الأولى أكثر من 50 ألف نسمة بقرى: الميمون شرق ونزلة الجنيدى ومعصرة أبوصير.



بينما تبلغ قدرة المحطة القائمة 3600م3/يوم مما يصعب معها استقبال مزيد من صرف القرى التي سيخدمها مشروع الصرف الصحي بقرية الميمون "الذي تم نهوه" إلا بعد إجراء توسعات للمحطة، وقد تم البدء بالفعل في تنفيذ المشروع في ديسمبر 2017 وذلك بالتوازي مع السير في إجراءات تخصيص الأرض اللازمة لمراحل المشروع بالكامل، وبلغت نسبة التنفيذ ما يقرب من 85% من المشروع والتي شملت الأعمال الإنشائية من المباني والسور والمرشحات والفلاتر وخط السيب والمصافي ومحطة رفع مياه منقاة، وغيرها من الأعمال، حيث سيتم ربط 11 قرية على المشروع.