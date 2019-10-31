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أخبار البلد

تمثل خطورة للأمن القومي.. عميد اعلام: ضرورة وضع استراتيجية لمواجهة تزييف الأخبار

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:59 م
صدى البلد
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حمادة خطاب - عدسة:عز حسين
طالب الدكتور هشام عطية، عميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بإصدار تقرير نصف سنوى عن حالة التضليل وتزييف الأخبار فيما يخص مصر فى الإعلام الدولى، مؤكدًا أن هناك عددا كبيرا من متابعي الاخبار والاعلام في مصر والعالم يقعون ضحية الاخبار الزائفة.

وأضاف عطية خلال كلمته بندوة كلية إعلام جامعة القاهرة التي عقدت اليوم تحت عنوان "فبركة الأخبار والأمن المجتمعى العربى"، أن هناك دراسة صدرت عام 2019، لجمهور أوروبا كشف أن 62% من الجمهور يرون أن السوشيال لها سيطرة على ما يرونه من اخبار وأن الفيس بوك هو المتصدر فى مجال تلقى الجمهور للأخبار.

واوصي عطية الاعلام بوضع استراتيجية لمكافحة تزييف وفبركة الأخبار لما تمثله من خطورة على الأمن المجتمعى.
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كلية الإعلام تناقش فبركة الأخبار والأمن المجتمعى

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