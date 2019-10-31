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مرأة

مش هتصدق.. 3 استخدامات غريبة للسكر أبرزها علاج الجروح

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:01 م
أستخدامات غريبة للسكر
أستخدامات غريبة للسكر
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رضوى حسام
بالطبع لا يوجد خلاف على أهمية السكر في حياتنا من ناحية التغذية ومد الجسم بالطاقة وغيره، بالأضافة لمذاق السكر اللذيذ، ولكن كشفت الأبحاث أنه له العديد من الفوائد أيضًا، حيث قدم موقع "bright side" بعض النصائح حول كيفية استخدام السكر بشكل مختلف والحصول على نتائج رائعة .

• علاج للجروح :
أظهرت البحوث أن السكر مفيد جدًا عند رشه على الجروح، فهو يسهل الشفاء أسرع من المضادات الحيوية وطرق العلاج الآخرى التي قد لا تفيد على الإطلاق.

• علاج لدغات الحشرات:
إذا تعرضتِ للدغة دبور، فقط قومي بوضع قطعة من السكر على المنطقة المصابة، فستساعد على خروج السم، وسوف تمنع التورم.

• إطالة عمر الزهور:
يمكن أن يساعد السكر على الحفاظ على الزهور مشرقة، فقط عليكِ إضافة 3 ملاعق كبيرة من السكر و2 ملعقة كبيرة من الخل إلى الماء، فالسكر جيد جدًا لسيقان الورد، والخل يمنع نمو البكتيريا.
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