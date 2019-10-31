مش هتصدق.. 3 استخدامات غريبة للسكر أبرزها علاج الجروح

بالطبع لا يوجد خلاف على أهمية السكر في حياتنا من ناحية التغذية ومد الجسم بالطاقة وغيره، بالأضافة لمذاق السكر اللذيذ، ولكن كشفت الأبحاث أنه له العديد من الفوائد أيضًا، حيث قدم موقع "bright side" بعض النصائح حول كيفية استخدام السكر بشكل مختلف والحصول على نتائج رائعة .





• علاج للجروح :

أظهرت البحوث أن السكر مفيد جدًا عند رشه على الجروح، فهو يسهل الشفاء أسرع من المضادات الحيوية وطرق العلاج الآخرى التي قد لا تفيد على الإطلاق.





• علاج لدغات الحشرات:

إذا تعرضتِ للدغة دبور، فقط قومي بوضع قطعة من السكر على المنطقة المصابة، فستساعد على خروج السم، وسوف تمنع التورم.





• إطالة عمر الزهور: