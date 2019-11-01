بعقوبة 5 آلاف جنيه.. نائبة تتقدم بمشروع قانون للحفاظ على الذوق العام.. وبرلمانيون: ضرورة تنقذه مما وصل إليه.. وتهذيب السلوك مسئولية مجتمعية

آمنة نصير: وجود تشريع لحماية الذوق العام ضرورة تنقذه من مما وصل إليه

عبد الحميد كمال: نشر القيم و الأخلاق أهم من تطبيق العقوبات والغرامات

صبحي الدالي: تهذيب السلوك للحفاظ على الذوق العام مسئولية مجتمعية



تقدمت النائبة غادة عجمي بمشروع قانون بخصوص تهذيب الذوق المصري في الأماكن العامة و حيث ينص القانون علي أنه غير مسموح في الأماكن العامة باستخدام أي أفعال أو ألفاظ تسيء للأشخاص أو المكان و من لا يطبق هذا سيخضع للغرامات التي تبلغ قدرها من 500 جنيه إلى 5000 جنيه،و لاقي هذا المشروع ترحيب الكثير من اعضاء مجلس النواب.



وفي هذا الإطار أكدت آمنه نصير عضو مجلس النواب تعليقا على المشروع أن السلوكيات و الذوق العام فى مصر حالته يرثى لها ووصل لمستوى شديد الانحدار من الجنسين عن طريق التخلى عن العادات و التقاليد التى تربى عليها الآباء والأجداد واصبحنا نرى سلوكيات دخيلة على الثقافة المصرية حتى فى الزى "الملابس".



وأضافت نصير ، أن الأماكن العامة بالدولة لها حقوق واداب يجب إتباعها ومن يقوم بتصرف يخل بها يجب ان يخضع للمسائلة القانونية وتوقيع العقوبات التي ينص عليها مشروع القانون.



ومن جانبه قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم بشأن الحفظ الذوق العام المصري خطوة إيجابية، ولكنه ليس الحل الفعلى الذى يمكن من خلاله انحدار الذوق العام الذى أصاب المجتمع.



وأوضح عبد الحميد كمال خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أنه توجد العديد من التشريعات والقوانين التي تحد من الإخلال بالذوق العام ولكن لا يتم تطبيقها، على سبيل المثال قوانين النظافة والبيئة ولكنها لا تجدي نفعا مع غياب الثقافة، مشيرا الي أن المشكلة ليست مشكلة غرامات و عقوبات بل تتوقف علي الثقافة والفكر المنتشر في البلاد .



وأكد عضو مجلس النواب، أنه من الضروري محاولة نشر القيم و الأخلاق الإيجابية من خلال المدارس و الخطب الدينية في المساجد والكنائس لتغيير السلوكيات من هدامة إلى إيجابية ونافعة للمجتمع.



وفى سياق متصل أبدى النائب صبحي الدالي، عضو لجنة حقوق الانسان في البرلمان، موافقته على مشروع قانون الذوق العام المصرى، الذى تقدم به عدد من أعضاء البرلمان، لافتا إلى أن التعدى على الذوق العام المصرى بأقوال وأفعال خارجة على الثقافة المصرية أصبح ملاحظ بصورة كبيرة.



وأضاف صبحى الدالى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أن الغرامات التي يحددها مشروع القانون على المعتدين على الذوق العام مناسبة تماما وتدفعهم للالتزام خوفا من العقاب، مطالبا بتطبيق القانون بحزم حال الموافقة عليه من قبل مجلس النواب.



وتابع: تهذيب السلوك للالتزام بالذوق العام الذى تربينا عليه مسئولية مجتمعية تبدأ من الاسرة والمدرسة، وتجعلنا نرى مصر بشكل حضارى مختلف.





أعلنت النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تقدمها وآخرون بمشروع قانون "الذوق المصرى العام".



ونص مشروع القانون فى مادته الاولى:" الذوق العام مجموعة السلوكيات والآداب التى تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الاسس والمقومات المنصوص عليها فى الدستور والقانون.



الأماكن العامة: الأماكن المتاح ارتيادها للعموم مجانا او بمقابل، منها على سبيل المثال لا الحصر: "الاسواق،المجمعات التجارية، الفنادق، المطاعم ، المقاهى، المتاحف ، المسارح، دور السينما،الملاعب، دور العرض، المنشآت الطبية والتعليمية، الحدائق ، المنتزهات، الاندية، الطرق،الممراتن الشواطئ، وسائل النقل المختلفة، والمعارض.



المادة الثانية: تسرى لائحة القانون على كل من يرتاد الأماكن العامة.



المادة الثالثة:"يجب على كل من يكون فى مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد،الثقافة السائدة فى جمهورية مصر العربية.



المادة الرابعة:"لا يجوز الظهور فى مكان عام بزى او لباس غير محتشم، او ارتداء زى او لباس يحمل صورا وأشكالا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام.



المادة الخامسة:"لا تجوز الكتابة او الرسم او ما فى حكمها على جدران فى مكان عام، او اى مكون من مكوناته،او موجوداته، أو أى من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية.



المادة السادسة: "لا يسمح فى الأماكن العامة، بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو الضرر بهم، أو يؤدى إلى اخافتهم او تعريضهم للخطر.



المادة السابعة:" يحدد وزير الداخلية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية جهات الضبط الادارى المعنية بتطبيق احكام اللائحة والاليات المناسبة لايقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة فى اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الامنية الخاصة والمرخصة، وفقا لضوابط يصدرها.



المادة الثامنة:" مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد مقررة فى القوانيين الاخرى، توقع غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز الخمسة آلاف جنيه،على كل من يخالف ايا من الاحكام الواردة فى هذا القانون، ويضاعف مقدار الغرامة فى حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنه من تاريخ ارتكابها للمرة الاولى.



المادة التاسعة: يجوز لم صدر فى حقه قرار بغرامة مالية وفقا للفقرة واحد من المادة السابقة، التظلم منه امام المحكمة.



المادة العاشرة: تتولى وزارة الداخلية مع الوزارات المعنية ، تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل عقوبة منها وعقوبة تأدية الخدمة العامة الإجبارية، وفق جدول تعده لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.



المادة الحادية عشرة: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشر.