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مرأة

20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:33 م
صدى البلد
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رشا عوني
يحتفل العالم اليوم ٣١ أكتوبر بعيد الرعب المعروف بـ الهالوين، وهي عادة عمرها أكثر من ٢٠٠٠ سنة واعتاد العرب على الاحتفال به كل عام مثل أي عيد، لكن في أجواء خاصة من الرعب، وبدأ العرب في اتباع هذه الأفكار مؤخرا مثل انتشار جلسات التصوير الخاصة بالهالوين والميكب المعتمد على اللون الأسود.

وكعادة كل عام يبتكر الشباب مجموعة كبيرة من الأفكار الغريبة والمرعبة التي تتماشى مع الهالوين، أبرزها ديكورات المنزل المرعبة التي تعتمد على وضع تماثيل الخفافيش والزينة السوداء والعناكب والدمى المخيفة مثل التي نشاهدها في أفلام الرعب.


كذلك الفتيات يبدعن كل عام في تقديم أفكار جديدة مختلفة للهالوين، وهو ما بدأت العديد من النجمات في أتباعه مؤخرا، وتطبيق مكياج الهالوين الذي يعتمد على الروج الأسود واللاصقات حول العيون أو تنسيقها بالمكياج المخيف على الوجه والعيون الدامية.


أما بعض الأمهات تقوم بابتكار حلوى أو مخبوزات سريعة في الهالوين لكنها تحمل شكلا مرعبا يتماشى مع أجواء هذه الليلة، مثل حلوى على شكل دمية وعليها علامة اكس، أو حلوى بالشيكولاتة وتلوينها بالكرز.
20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين
20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين
20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين
20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين
20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين
20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين
20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين
20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين
20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين
20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين
20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين
20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين
20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين
20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين
20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين
20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين
20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين
20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين
20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين
20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين
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