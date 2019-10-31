وليد قوطة: على الأحزاب توعية الناس بمخاطر حروب الجيل الرابع

عادت أمانة حزب المؤتمر بمحافظة بورسعيد للظهور مجددا على الساحة السياسية بين أمانات الأحزاب عقب اختفائها عن المشهد السياسى لسنوات طويلة منذ انتخابات برلمان 2012.



وشهدت أمانة الحزب بمحافظة بورسعيد حراك سياسى خلال الساعات القليلة الماضية بانضمام عدد من القيادات والخبرات السياسية السابقة فى مفاجأة لكافة الأوساط السياسية لإحجام البعض منهم المشاركة السياسية وغياب البعض الآخر عن المشهد منذ سنوات طويلة.



وجاء تولى وليد عبد الوهاب قوطة أمانة الحزب بمحافظة بورسعيد عقب اجتماع مطول تم خلاله الاتفاق على الخطوط العريضة فى المرحلة المقبلة مع الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب فى حضور البرلمانى البورسعيدى السابق حامد الشناوى الأمين العام للحزب ونائب رئيسه مفاجأة كبرى خاصة عقب الاتفاق على تولى قوطة منصب أمين عام الحزب ببورسعيد خلفا لهيثم الشناوى نجل نائب رئيس الحزب والمتربع على المقعد بأمانة المحافظة منذ إشهاره فى 2012



وأكد وليد عبد الوهاب قوطة نجل البرلمانى الراحل عبد الوهاب قوطة وكيل اقتصادية البرلمان لقرابة 30 عاما ورئيس النادى المصرى الأسبق أن انضمامه للحزب يأتى فى اقتناعه التام بخطة الحزب فى عملية الإصلاح السياسي تسعى إلى تحقيق مصالح الشعب وحماية مستقبلهم من خلال توسيع قاعدة المشاركة السياسية لخلق حراك اجتماعي وخلق إرادة شعبية تدافع عن عملية الإصلاح السياسي الحقيقي الذي سوف تنعكس نتائجه على الدولة بأركانها.



وأضاف قوطة فى تصريحات خاصة أن الإصلاحات المثمرة التي نرغب أن نصل جميعا إليها هي التي توسع قاعدة المشاركة الشعبية، وتقوي مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وغيرها لتمثل حائط صد أمام أي قوى خارجية تريد النيل من تماسك ووحدة شعب مصر



وشدد قوطة على أن بورسعيد بما تحويه اليوم من زخم سياسي داخل الأحزب بمختلف توجهاتها التى تنصب فى النهاية إلى مصلحة الوطن و المواطن قادرة على رسم صورة متكاملة للأداء السياسى الناجح خاصة وأن عقيدة الجميع واحدة هى الدفاع عن أمن وأمان الوطن وسلامة المواطن



وأشار قوطة إلى أن على الجميع توعية المواطن سياسيا بشكل يجعله قادر على التصدى لحروب الجيل الرابع التى تسعى جاهدة إلى النيل من الوطن من خلال استهداف عقول الشباب المصرى.



ولفت وليد قوطة إلى أن المرحلة المقبلة لأمانة حزب المؤتمر فى بورسعيد ستشهد انضمام عدد كبير من القامات و الخبرات السياسية بجانب عدد من القيادات الشبابية الواحدة التى سيكون لها مستقبل سياسى مبهر بجانب العديد من العناصر النسائية الممثلة للمرأة الوطنية.



يذكر أن وليد عبد الوهاب قوطة ثالث القيادات السياسية التى اعتذرت عن العمل بحزب مستقبل وطن خلال الأشهر الماضية لتعود إلى المشهد السياسى لقيادة أحد الأحزاب السياسية حيث سبقه أحمد عزام المحامى أمين المحافظة السابق والمنضم إلى حزب الوفد نائب لرئيس الحزب وسبقه الدكتور أحمد ابو المجد الذى انضم إلى حزب الحرية المصرى كأمين عام المحافظة.

