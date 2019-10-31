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ثقافة

العاملون بالمتحف الكبير يحتفلون بإنجاز 95% من المشروع .. صور

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:49 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
نظم العاملون في المتحف المصري الكبير احتفالية اليوم الخميس،بمناسبة التقدم والإنجاز الكبير في حجم الأعمال الانشائية بمشروع القرن خاصة بعد تولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الإشراف على المشروع. 

ويجري العمل في المشروع علي قدم وساق وفقًا لخطة وضعتها الدولة للانتهاء منه وافتتاحه في الربع الأخير من 2020، وقد قاربت أعمال الإنشاءات علي الانتهاء بنسبة ٩٥٪، فيما تسير عمليات نقل وترميم الآثار والتجهيز لسيناريو العرض المتحفي بصورة منتظمة.

وتصادف الاحتفال مع عيد ميلاد اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة،حيث قدم له العاملون بالمشروع التهنئة،ووجهوا له الشكر علي ضبط إيقاع العمل في المشروع،مما ادي الي تحقيق نسب انجاز يشهد لها الجميع.

كان المتحف المصري الكبير قد استقبل 140 قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير تنتمي إلى عصور مختلفة تبدأ من عصر ما قبل الأسرات وحتي العصر اليوناني الروماني.

وقد تمت عملية النقل وسط إجراءات امنية وتحت إشراف اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة اما عملية نقل القطع الثقيلة فتمت بالتعاون مع شركة المقاولون العرب.

ومن أجملها تمثال للملك خفرع من الالباستر وتمثال للكاهن كاي من الحجر الجيري الملون يصور الكاهن جالسا على مقعد له مسند نصفي من الظهر وبجانب قدمه اليسرى يوجد تمثال صغير لزوجته حفر اعلاه القابها اما بجانب القدم اليمني يوجد تمثال اخر صغير لأبنه، واصفا إياه بانه أحد روائع الفن في عصر الدولة القديمة والذي تم العثور عليه داخل مقبرة الكاهن كاي بمنطقة اهرامات الجيزة الأثرية.
العاملون بالمتحف الكبير يحتفلون بإنجاز 95% من المشروع .. صور
العاملون بالمتحف الكبير يحتفلون بإنجاز 95% من المشروع .. صور
العاملون بالمتحف الكبير يحتفلون بإنجاز 95% من المشروع .. صور
العاملون بالمتحف الكبير يحتفلون بإنجاز 95% من المشروع .. صور
العاملون بالمتحف الكبير يحتفلون بإنجاز 95% من المشروع .. صور
العاملون بالمتحف الكبير يحتفلون بإنجاز 95% من المشروع .. صور
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