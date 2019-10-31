مفاجأة.. عربى غامض وراء الاطاحة بـ زعيم تنظيم داعش.. الدافع الانتقام لأسرته من البغدادى.. كل التفاصيل المؤدية إلى اغتيال أمير التنظيم

-قائد قوات قسد اللواء مظلوم يكشف تفاصيل تجنيد الجاسوس فى صفوف داعش

- المخبر السري عزم على خيانة البغدادي بعدما تعرض له وعائلته على أيدي الإرهابيين

- الأكراد كشفوا مكان تواجد البغدادي في أبريل الماضي وسلموا المعلومات للأمريكيين

- الجاسوس سلم المخابرات المركزية ما طلبته.. ملابس داخلية وعينة دم الارهابيين

- مكافأة كبرى نظير العملية المخابراتية التي قضت على زعيم المتطرفين



في شمال سوريا في بلدة باريشا بإدلب، تعرض زعيم داعش أبو بكر البغدادي للخيانة من قبل أحد أفراد دائرته الداخلية الذي دل قيادة القوات الأمريكية إلى وكر اختباء امير التنظيم في شمال سوريا، وقيامه بتفجير نفسه من خلال حزام ناسف كان يربطه حوله، ليموت منتحرًا وهو يفر مع زوجتيه اللتين فجرتا نفسيهما أيضًا، لاغتياله على يد القوات الأمريكية.



كشف قدم قائد قوات سوريا الديمقراطية أو المعروفة اختصارًا باسم قسد، والتي يقودها الأكراد، الجنرال مظلوم عبدي، في عرضٍ مفصل لقناة وشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أنه أمضى شهورًا وهو يدير عملية مخابراتية، تمثلت في جاسوس تواجد داخل داعش وكان يتابع تحركات البغدادي وهو ينتقل من مكان آمن إلى آخر، حتى تمت محاصرته أخيرًا في نفق مسدود وفجر نفسه.



ولم يحدد عبدي أو يكشف مطلقًا عن اسم أو هوية مصدر الجاسوس لصالح الأكراد والعرب المخترق لصفوف داعش، لكن مسؤولي المخابرات الأكراد وصفوه بأنه عربي لديه العديد من الأقارب في داعش.



وقال عبدي إن الدافع الرئيسي للمخبر والجاسوس هو الانتقام من الدواعش نظير ما فعلوه به وأسرته، حيث تعرض أقاربه لمعاملة قاسية من قبل داعش ولذا، أراد الانتقام من داعش والبغدادي نفسه.



وأضاف الجنرال "أعتقد أنه كان تحت ضغط كبير أمام مايحدث لعائلته"، حيث تعرض أقاربه لمعاملة قاسية من قبل داعش.



وكشف مظلوم عبدي، إن الجاسوس كان في وضع فريد ونادر للغاية جعله يوجه انتقامه المنشود.



ولفت الجنرال: " يمكنك القول إنه كان مسؤول أمني شخصي للبغدادي نفسه ، ومسؤول عن تحركات البغدادي. وكان جزء من وظيفة المخبر هو تأمين الأماكن التي يختبئ بها البغدادي فيما بعد".



وتابع الجنرال عبدي :"إن جاسوس داعش حفظ مواقع وتخطيطات معاقل البغدادي الآمنة وحتى سرق عينات من دماء وملابس الإرهابيين المطلوبين في العالم لتحليل الحمض النووي. ولم يكن أي من ذلك سهلًا".



وكان يقوم الجاسوس ، بأخذ احتياطاته الأمنية على أعلى مستوى، فلم يستخدم الاتصالات عالية التقنية على الإطلاق، في أي مكان كان يتواجد فيه ، باستثناء أولئك الذين كانوا مسؤولين بشكل مباشر عن أمنه"



ورفض عبدي تحديد متى أو كيف قاموا أولًا بالاتصال مع مخبر والجاسوس في صفوف داعش ، لكنه قال في الأشهر الخمسة الماضية إن العلاقة تعمقت وتوسعت بشكل كبير، وتزامن ذلك مع انتقال البغدادي من مخبأ في شرق سوريا إلى محافظة إدلب في غرب سوريا ، بالقرب من الحدود التركية.



وقال عبدي "لقد أكدنا أن (البغدادي) قد تم نقله إلى إدلب في أبريل من هذا العام.. وكانت إدلب مكانًا غير مرجح لإخفاء زعيم داعش، حيث يتم التحكم في المقاطعة إلى حد كبير من قبل الجماعات المتطرفة الأخرى ، بما في ذلك تلك المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي غالبًا ما تسمى جبهة النصرة، وكان يختبئ بين جيب من المؤيدين، في منطقة غير آمنة إلى حد كبير، ولهذا، ففكرة أن البغدادي كان في إدلب، لم تكن متوقعة على الإطلاق. لقد كانت مفاجأة للجميع."



وتعد إدلب مقاطعة كبيرة ذات تضاريس متنوعة ، بما في ذلك التلال والأودية وبساتين الزيتون والعديد من البلدات والمدن الكبيرة.



وأشار عبدي إلى إن اجتماعات الجاسوس في إدلب كانت متكررة ولكنها غير متناسقة.



وأوضح مسؤولو المخابرات الأكراد، إن الجاسوس لم يتمكن من الاقتراب من زعيم داعش كما يحلو له ، لكن كان يتعين عليه الانتظار حتى يتم دعوته لعقد اجتماعات وجها لوجه مع البغدادي للحديث عن الأمن والتحركات والتنقل وإنشاء مستودعات آمنة في المستقبل.



ولمعرفة مكان وجود البغدادي في ولاية إدلب، كشف عبدي إنه كان على الجاسوس الاعتماد على حواسه وذاكرته ليرشد عن مكانه الذي لم يذهب إليه إلا قليلا، ورغم ان معظم زوار البغدادي كان يتم تعصيب أعينهم في الرحلة إلى زعيم داعش، لكن الجاسوس كان ثقة بالنسبة للمعظم، فكان الحراس الشخصيون للبغدادي يطلبون منه ألا ينظر إلى نوافذ السيارة فقط، لكن حتى مع وجود الجاسوس في المقعد الخلفي ومراقبة حركة عينية، كان الجاسوس قادرًا على التقاط أجزاء من التضاريس مكنته من معرفة ما إذا كان في بلدة أو في الريف، بين بساتين الزيتون أو الحقول المفتوحة.



و بمجرد دخوله إلى مخابئ البغدادي، كان الجاسوس قادرًا على أن ينظر حوله بحرية.



ووفق عبدي فهذه التفاصيل كانت تُصل باستمرار للأكراد ومن خلالهم، إلى وكالات الاستخبارات الأمريكية، وهو الامر الذي مكّن المراقبة الجوية الأمريكية من تحديد مخبأ البغدادي النهائي.



وساعدت أوصاف المجمع الكوماندوز الأمريكي في التخطيط للهجوم.



وطلبت المخابرات الأمريكية من الأكراد أن يعلموا الجاسوس بضرورة حصوله على دليل، لذا سرق الجاسوس زوجًا من الملابس الداخلية المستخدمة لزعيم تنظيم داعش وعينة دم في وقت لاحق للمقارنة مع عينات معروفة من الحمض النووي للبغدادي، حيث كان البغدادي رهن الاحتجاز الأمريكي في العراق قبل سنوات، وفي السجن الامريكي ولدت أيدلوحيته التكفيرية.



وذكر عبدي إن الجاسوس سرق الملابس الداخلية قبل ثلاثة أشهر تقريبًا من منزل كان البغدادي قد استخدمه وتركه من قبل، لكن لم يذكر كيف تم أخذ عينة الدم.



وأكد عبدي إن اختبارات الحمض النووي مطابقة ، مما أثبت نوايا الجاسوس في العمل مع الأمريكين والأكراد، و "بعد ذلك ، تولت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الأمر بجدية أكبر، وبدأوا العمل بجد على أعلى مستوى."



ولكن تم تأجيل الجدول الزمني لشن غارة على مجمع البغدادي بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا والغزو التركي الذي تلا ذلك.



وفجأة كان البغدادي يستعد للتحرك مرة أخرى، وهذا ماعجل بالقيام بالإغارة عليه واغتياله، فالبغدادي كان قد أعد منزلًا جديدًا لنفسه في مكان مختلف يقع في منطقة ديرة الفرات (منطقة جاربلس). وكان هذا المنزل جاهزًا، وكان إذا انتقل اليه ، فسيكون هناك وقت طويل حتى يصل أحد غليه مرة أخرى.



وعن مصير الجاسوس، قال عبدي، إنه كان في الموقع عندما هاجمت القوات الخاصة الأمريكية، وعاد بأمان مع القوات الأمريكية، بينما أخبر المسؤولون الأمريكيون صحيفة واشنطن بوست أنه من المحتمل أن يتلقى كل أو جزء من مكافأة قدرها 25 مليون دولار على رأس البغدادي.

