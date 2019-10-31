Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة القاهرة يعلن فوز كليتين بجائزة التميز الحكومي

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 05:03 م
الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
Advertisements
ياسمين سامي
أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة فوز جامعة القاهرة بجائزتين لأفضل كلية من ثلاث جوائز على مستوى مصر ضمن جوائز التميز الحكومي اليوم.

وكتب الدكتور الخشت عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي: جامعة القاهرة تواصل تقدمها، الفوز بجائزتين لأفضل كلية من ثلاث جوائز على مستوى مصر.

وتابع: حصلت كلية الصيدلة على المركز الأول، وكلية الطب علي المركز الثاني، في جائزة التميز الحكومي علي مستوي جميع كليات مصر من كل التخصصات والتي تنافست فيها علي مستوي الجمهورية ٢٩٠ كلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقيمة 1.9 مليون جنيه.. فوز 30 عالما وباحثا بجوائز جامعة القاهرة لعام 2018

القاهرة في أسبوع.. تتفوق على 92 جامعة صينية و33 يابانية و12 تركية في التصنيفات الدولية.. توقع اتفاقية تعاون مع واحدة امريكية شهيرة.. وفوز 30 عالما وباحثا بجوائزها لعام 2018

الجيزة عاصمة الابتكار لعام 2019.. أكاديمية البحث العلمي تقدم 125 جائزة بـ مليوني جنيه.. و6 منح للسفر والاشتراك بمعرض جنيف

الخشت يشيد بفوز 4 أساتذة بالقاهرة بـ 40 ٪؜ من جوائز سكوبس العالمية للتميز البحثي

ترشيحاتنا

الاتحاد الإسباني يعلن موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الليجا

خلفًا لـ ابوبكر البغدادي.. إعلان زعيم جديد لتنظيم داعش لقيادة 14 ألف مقاتل فى هذا الموعد

وفاة 42 شخصا.. مصر تقدم التعازي لـ الكاميرون في ضحايا الانهيار الأرضي

كلوب يكشف عن خدعة أوريجي لتسجيل الهدف الرابع في آرسنال

قرار مفاجئ من ميتشو لـ فرجاني ساسي | تفاصيل

تعرف على مواصفات أول سيارة كهربائية في مصر.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأحمر.. شاهد مي سليم تفاجئ متابعيها بإطلالة كلاسيكية

ضد السرقة.. أغطية حديثة لبالوعات الصرف في القليوبية.. صور

تعرف على مواصفات أول سيارة كهربائية في مصر.. صور