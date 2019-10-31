رئيس جامعة القاهرة يعلن فوز كليتين بجائزة التميز الحكومي

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة فوز جامعة القاهرة بجائزتين لأفضل كلية من ثلاث جوائز على مستوى مصر ضمن جوائز التميز الحكومي اليوم.



وكتب الدكتور الخشت عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي: جامعة القاهرة تواصل تقدمها، الفوز بجائزتين لأفضل كلية من ثلاث جوائز على مستوى مصر.



وتابع: حصلت كلية الصيدلة على المركز الأول، وكلية الطب علي المركز الثاني، في جائزة التميز الحكومي علي مستوي جميع كليات مصر من كل التخصصات والتي تنافست فيها علي مستوي الجمهورية ٢٩٠ كلية.