الصناعات الهندسية: مصنع الهيدروجين يحقق طفرة كبيرة في مصر

أكد المهندس أحمد عبد الجواد عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ، مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، ومصنع فوق اكسيد الهيدروجين والذي يعد الاول من نوعه في مصر سيحقق طفرة كبيرة للصناعة المصرية بوجه عام في كافة قطاعاتها.



وأضاف في تصريحات صحفية ان وجود هذا المصنع سيمنع مصر من استيرادها بعدما كنا كصناع نعاني في استيراد هذه المادة التي تدخل في كافة الصناعات المصرية.



ويُستخدم فوق أكسيد الهيدروجين في صناعة المنسوجات والورق وفي العديد من الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية ولصالح قطاع البترول.



وأضاف عبد الجواد أن دعوة الرئيس لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات مع الدولة مبادرة رائعة ودعوة كريمة ازالت الكثير من سوء التفاهم واكدت بما لا يدع مجالا للشك ان القيادة السياسية والدولة ترحب بالقطاع الخاص وتعرف دوره المهم ، وهذه الدعوة اخرصت الالسنة التي تحاول الاصطياد في الماء العكر واحداث فتنة ووقيعة بين ابناء مصر.



وشدد علي ان القطاع الخاص المصري تحت امر الدولة والشعب المصري وانه حريص علي ان تظل مصر في المقدمة خاصة ان اي تنمية تعود علي ابناء مصر كافة.



وأوضح عبد الجواد ان وجود هذا المصنع سيحقق لمصر تأمين احتياجات الدولة من الصناعات الاستراتيجية، ووقف الواردات وتعظيم الصادرات، وتحقق لمصر توجها جديدا لصناعة الخامات بما يخدم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد وخفض البطالة وجذب مزيد من العملة الصعبة، وجذب استثمارات اجنبية.