تفاصيل 4 أغنيات جديدة من ألبوم هشام عباس

طرحت اليوم شركتا "عالم الفن ومزيكا" للنجم هشام عباس 4 أغنيات حديثة من ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "عامل ضجة" والأغنيات -Lyrics Videos- على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.



الأغنيات هى "بيسلم عليك" كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، وأغنية "انا تاعب قلبى" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب.



بالإضافة إلى أغنية "السكة خضرا" كلمات وائل الغريانى وهشام عباس وألحان مدين وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، وأغنية "حاجات" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع.