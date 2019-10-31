سلامة الكلى الأبرز.. هاني الناظر: 11 فائدة لـ الجسم من شرب المياه يوميًا

يعتبر الماء أهم العناصر التي يحتاج إليها كل الكائنات الحية، حيث أن جسم الإنسان يتكون من 75% من الماء، وهو ما يجعل شرب المياه مهم للغاية في إجراء العمليات الحيوية الأساسية للجسم.



وعلق الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، أن الماء له العديد من الفوائد الغير متوقعة، حيث قام الدكتور الناظر بذكر عشرة أسباب تجعلنا نكثر من شرب المياه صيفا وشتاء، وفقا لمنشور قام بنشره عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، وهم:



١- يمنع شرب الماء من الإصابة بـ جفاف الجلد وتحافظ على نضارة البشرة وحيويتها وتمنع ظهور التجاعيد المبكرة

٢- يحافظ الماء على حيوية الشعر وقوته وتمنع تساقطه وجفافه وتقصفه

٣- يحافظ الماء على سلامة الأظافر وحيويتها وتمنع تشوهها وتقصفها

4- يساعد شرب الماء على زيادة إفراز العرق الذي يحافظ على حرارة الجسم ويخلصه من السموم والأملاح

5- يحافظ الماء على سلامة الكلى وتخلص الجسم من الأملاح وتمنع تكون الحصوات بأنواعها

6- يساعد شرب المياه على الإفراز الطبيعي لـ المرارة، وتساعد على تحسين أداء المعدة والأمعاء لوظائفهم بصورة صحية وسليمة

7- يمنع شرب المياه من حدوث الإمساك وآلام القولون

8- يعزز شرب المياه من قوة الإبصار والسمع

9- ينشط شرب المياه الدورة الدموية وتمنع تكون الجلطات

10- يساعد الماء على تحسين أداء الرئتين لوظائفهم الطبيعية؛ مما يسهل التنفس ويحميها من آثار التلوث الخارجي.

11- يقوي شرب المياه من الذاكرة، ويحد من اعراض الزهايمر كـ النسيان وقلة التركيز .



ونوه الناظر في نهاية المنشور الخاص به، انه يجب الإكثار من شرب الماء بما لا يقل عن ثلاثة لتر موزعة على مدار الأربع وعشرين ساعة، وذلك حتى تستمتعوا بالصحة والعافية بعيدا عن الأمراض والمشاكل الصحية.