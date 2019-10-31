Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سلامة الكلى الأبرز.. هاني الناظر: 11 فائدة لـ الجسم من شرب المياه يوميًا

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:55 م
فوائد الماء.. 11
فوائد الماء.. 11 فائدة غير متوقعة لشرب المياه
Advertisements
آية التيجي
يعتبر الماء أهم العناصر التي يحتاج إليها كل الكائنات الحية، حيث أن جسم الإنسان يتكون من 75% من الماء، وهو ما يجعل شرب المياه مهم للغاية في إجراء العمليات الحيوية الأساسية للجسم.

وعلق الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، أن الماء له العديد من الفوائد الغير متوقعة، حيث قام الدكتور الناظر بذكر عشرة أسباب تجعلنا نكثر من شرب المياه صيفا وشتاء، وفقا لمنشور قام بنشره عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، وهم:

١- يمنع شرب الماء من الإصابة بـ جفاف الجلد وتحافظ على نضارة البشرة وحيويتها وتمنع ظهور التجاعيد المبكرة
٢- يحافظ الماء على حيوية الشعر وقوته وتمنع تساقطه وجفافه وتقصفه
٣- يحافظ الماء على سلامة الأظافر وحيويتها وتمنع تشوهها وتقصفها
4- يساعد شرب الماء على زيادة إفراز العرق الذي يحافظ على حرارة الجسم ويخلصه من السموم والأملاح
5- يحافظ الماء على سلامة الكلى وتخلص الجسم من الأملاح وتمنع تكون الحصوات بأنواعها
6- يساعد شرب المياه على الإفراز الطبيعي لـ المرارة، وتساعد على تحسين أداء المعدة والأمعاء لوظائفهم بصورة صحية وسليمة
7- يمنع شرب المياه من حدوث الإمساك وآلام القولون
8- يعزز شرب المياه من قوة الإبصار والسمع
9- ينشط شرب المياه الدورة الدموية وتمنع تكون الجلطات
10- يساعد الماء على تحسين أداء الرئتين لوظائفهم الطبيعية؛ مما يسهل التنفس ويحميها من آثار التلوث الخارجي.
11- يقوي شرب المياه من الذاكرة، ويحد من اعراض الزهايمر كـ النسيان وقلة التركيز .

ونوه الناظر في نهاية المنشور الخاص به، انه يجب الإكثار من شرب الماء بما لا يقل عن ثلاثة لتر موزعة على مدار الأربع وعشرين ساعة، وذلك حتى تستمتعوا بالصحة والعافية بعيدا عن الأمراض والمشاكل الصحية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مصطفى شوبير وناصر منسي يغادران معسكر المنتخب الأوليمبي بالسخنة

قصة اسيتا.. أغرب بي ام دبليو في التاريخ ذات الـ3 عجلات

ماس كهربائي.. رامى رضوان يكشف نجاته من كارثة محققة | شاهد

تعرف على مواصفات أول سيارة كهربائية في مصر.. صور

اتحاد الكرة يفتح تحقيقا في شكوى سيراميكا كليوباترا ضد حكم مباراة النصر

أول رد فعل من أحمد فلوكس على هجوم السوشيال ميديا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالا بالهالوين.. ابنة مي سليم بـ مكياج مرعب على إنستجرام

20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين

حادث مروع.. كلب ينهش طفلًا عمره 4 أعوام حتى الموت أمام والدته.. صور