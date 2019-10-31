جامعة المنيا تحصد ترتيب متقدم بتصنيف USNEWS الأمريكي لأول مرة

اعلن الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا أن جامعة المنيا ظهرت لأول مرة ضمن قائمة أفضل 1500 جامعة عالمية في تصنيف USNEWS الأمريكي أحد أهم التصنيفات العالمية التي تقييس الجودة الأكاديمية للمؤسسات الجامعية استنادًا إلي عدد من المعايير المنهجية والمؤشرات لتصنيف أفضل الجامعات في النجاح الأكاديمى، وسمعة الأبحاث العالمية والإقليمية، وحجم التعاون الدولى، ومنح الدكتوراه، حيث جاءت الجامعة بالترتيب رقم 1259



جاء ذلك خلال مجلس الجامعه بحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة.



واشار إلي أن هذا الترتيب المتقدم جاء نتيجة لمجهودات الجامعة في إقرار مجموعة من الضوابط لحث الباحثين علي النشر الدولي بمجلات علمية مرموقة وذات معامل تأثير لما يمثله النشر الدولي من تأثير كبير بمعيار تصنيف الجامعات وتطورها وجودة التعليم والأداء البحثي بها.



ووجه رئيس الجامعة إلي توظيف كافة الاستراتيجيات والطرق والوسائل التعليمية الحديثة للنهوض بالعملية التعليمية في ظل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبما يضمن تحقيق بيئة تفاعلية متكاملة تربط بين الأستاذ والطالب، عن طريق وضع خطة لتعميم الشاشات التفاعلية بجميع كليات الجامعة وتدريب أعضاء هيئة التدريس للعمل عليها، بما يلبي احتياجات الطالب في استيعاب أكبر قدر من العلوم والمعارف، والاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في التعلم الذاتي، وذلك في إطار تحقيق المنظومة الإلكترونية والتحول الرقمي، للرقي بالعملية التعليمية ومحاكاة أنظمة التعليم العالي العالمية.

