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فن

خيط الشتاء بجلدي بالهناجر و بالإسكندرية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:53 م
صدى البلد
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أحمد البهي
ضمن نشاط نادي السينما الإفريقية الشهري والذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، تستضيف سينما الهناجر في السابعة مساء السبت 2 نوفمبر الفيلم الروائي الطويل " خيط الشتاء بجلدي".

الفيلم للمخرج "جميل كوبيكا" من جنوب أفريقيا، وتدور أحداثه حول جون كيب الذي قام على مدى عقود بسرقة الماشية والبضائع من المزارعين المستعمرين ذوي البشرة البيضاء وتبادل غنائمه مع السكان الأصليين الفقراء ولقب بالبطل الشعبي لدى البعض.

جدير بالذكر أن الفيلم فائز بجائزة أحسن إسهام فني في مسابقة الأفلام الطويلة في الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر مارس 2019.

يعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي/ فاروق عبد الخالق.

كما يعرض الفيلم أيضاَ بمركز الحرية للإبداع بالأسكندرية في السادسة مساء السبت 9 نوفمبر.
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