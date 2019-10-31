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أخبار العالم

نتنياهو: لن ندير خدنا لمن يريد ضربنا

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 05:18 م
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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عرفة البنداري
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن القوات الإيرانية تواصل عملية التسلح بدون توقف.

وأضاف نتنياهو، بحسب ما ذكر موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، أن إسرائيل لن تتردد في إنزال ضربة قاسية على كل من يحاول الإضرار بها.

واستطرد رئيس الوزراء الإٍسرائيلي، خلال حفل تخريج ضباط القوات البرية، أن إيران تواصل بناء قوتها وتقوم بالمزيد من الأعمال في ضوء غياب الرد؟.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تدير خدها الثاني، فمن ينوي الهجوم عليها، فسوف يدفع ثمنا باهظا.
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