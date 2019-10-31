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تعليم

1000 خدمة مميكنة وتطبيق رقمى وامتحانات إلكترونية فى جامعة المنيا

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 05:02 م
1000 خدمة مميكنة
1000 خدمة مميكنة وتطبيق رقمى وامتحانات إلكترونية فى جامعة ال
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ايمن رياض
أكد الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا علي الانتهاء من إعداد بنية تحتية تكنولوجية ورقمية بالجامعة تؤهلها لخوض طلابها الامتحانات الإلكترونية الموحدة بالقطاع الطبي.

واشار إلى أن الجامعة وفرت قاعة كبري ومجهزة بالمكتبة المركزية تسع لأكثر من 1000 جهاز كمبيوتر، تم تصميمها طبقًا للمعايير الدولية، لاجتياز طلاب القطاع الطبي الامتحانات الموحدة بها، بما يضمن تقليل التدخل البشري وتحقيق المساواة والعدالة، بداية من وضع أسئلة الإمتحانات، وبنوك الأسئلة من خلال الاستعانة بمركز القياس والتقويم ومركز تكنولوجيا المعلومات، وإنتهاءً بالتصحيح وإعلان النتائج

بالإضافة لتوفير أجهزة التصحيح الإلكتروني بجميع الكليات وجميع فرق كلية الحقوق التي سيتم تحويل جميع اختباراتها إلكترونيًا هذا العام، لرفع مستوى خريجى الجامعة، وخاصة خريجى كليات القطاع الطبي بما يُواكب مستويات خريجى الجامعات العالمية.

وأوضح رئيس الجامعة أنه استمرارًا لما تحققه الجامعة من تطور كمي ونوعي نحو التحول الرقمي بجميع تعاملاتها الإدارية والنقدية وميكنتها بالكامل؛ وصلت خدماتها إلى أكثر من 1000 خدمة إلكترونية رقمية مميكنة، مما انعكس على مستوى الخدمة المقدمة للطالب ومحاربة الفساد

واشار إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 228 كاميرا مراقبة بالمدن الجامعية داخل الحرم وبمدينة الأخصاص وبالمنيا الجديدة، وميكنة جميع خدماتها، وإتاحة تطبيق الطلب المسبق للخدمة خلال 48 ساعة، هذا بالإضافة إلي نشر تطبيق جامعة المنيا علي متجر جوجل ليكون متاحا لجميع الطلاب لتحميله والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الجامعة.

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