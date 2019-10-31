مسرحية طقوس السمو بقبة الغوري.. الأحد

يقيم مركز إبداع قبة الغوري خلف جامع الأزهر-التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية – فى الثامنة مساء الأحد 3 نوفمبر، عرضا جديدا من "طقوس السمو".



العرض مستوحى من أشعار صوفية متنوعة من التراث الإسلامى والقبطى فى رحلة أسطورية أشبة بقداس صوفى حيث تمتزج الأسطورة بالواقع وتتناغم الرموز من خلال الصوفى المولوى لتؤكد على تفرد وعمق الشخصية المصرية، يشارك فيه فرقة رسالة سلام، وفرقة سماع للرقص المولوي.



العرض رؤية وإخراج الفنان إنتصار عبد الفتاح.

