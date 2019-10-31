حاضر يا أستاذ | محمد رمضان يرد على قرار منع غنائه بطريقة ساخرة

علق الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، على قرار منع الفنان محمد رمضان من الغناء بعد إثارته الجدل في حفلاته الغنائية.



وقال هاني شاكر، خلال لقائه ببرنامج "انسايدر" بالعربية: "محمد رمضان مش مطرب هو بيغني استايل راب كدا.. الكلام الكلام اللي وراء بعضه ده".



وأضاف هاني شاكر: "أتمني لو نوي يكمل يعني ينوع بقي في الكلام عرفنا ان هو نمبر وان وعرفنا ان هو مفيش غيره وعرفنا ان هو السلطان وعرفنا انه بيقلعوه الجزمة علي المسرح وهو يغني وبيشلوه على المسرح زي الملوك عرفنا الكلام ده الحمد لله ياريت يبقي فيه جديد الفترة اللي جاية ان شاء الله".



وكانت أثيرت أزمة مؤخرا بين الفنان هاني شاكر وحمو بيكا بعد رفض الفنان هاني شاكر إعطاء تصريح له بالغناء وإقامة الحفلات بعد رسوب حمو بيكا في الاختبار ما دعا حمو بيكا الي مهاجمة هاني شاكر وتهديده داخل نقابة المهن الموسيقية.



ورد محمد رمضان علي قرار منعه من الغناء الذي اتخذه هاني شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية ضده من خلال منشور مكتوب فيه "حاضر يا استاذ" علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".