Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حاضر يا أستاذ | محمد رمضان يرد على قرار منع غنائه بطريقة ساخرة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 05:14 م
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
قسم الفن
علق الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، على قرار منع الفنان محمد رمضان من الغناء بعد إثارته الجدل في حفلاته الغنائية.

وقال هاني شاكر، خلال لقائه ببرنامج "انسايدر" بالعربية: "محمد رمضان مش مطرب هو بيغني استايل راب كدا.. الكلام الكلام اللي وراء بعضه ده".

وأضاف هاني شاكر: "أتمني لو نوي يكمل يعني ينوع بقي في الكلام عرفنا ان هو نمبر وان وعرفنا ان هو مفيش غيره وعرفنا ان هو السلطان وعرفنا انه بيقلعوه الجزمة علي المسرح وهو يغني وبيشلوه على المسرح زي الملوك عرفنا الكلام ده الحمد لله ياريت يبقي فيه جديد الفترة اللي جاية ان شاء الله".

وكانت أثيرت أزمة مؤخرا بين الفنان هاني شاكر وحمو بيكا بعد رفض الفنان هاني شاكر إعطاء تصريح له بالغناء وإقامة الحفلات بعد رسوب حمو بيكا في الاختبار ما دعا حمو بيكا الي مهاجمة هاني شاكر وتهديده داخل نقابة المهن الموسيقية.

ورد محمد رمضان علي قرار منعه من الغناء الذي اتخذه هاني شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية ضده من خلال منشور مكتوب فيه "حاضر يا استاذ" علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستعد اتحبس.. القصة الكاملة لاقتحام حمو بيكا مبنى نقابة الموسيقيين

خلق عايزة في عينها رصاصة| قصة حمو بيكا مع هاني شاكر| من "راسب ولا يصلح" حتى "هغني غصب عن النقابة"

حمو بيكا يعتذر لـ هانى شاكر على الهواء .. ويطلب منه هذا الأمر.. شاهد

بعد الاعتذار عن الفيديو المسىء.. حمو بيكا يتصدر جوجل

تناقضات الموسيقيين فى تصاريح الغناء.. محمد رمضان آه.. حمو بيكا لا

أزمة حمو بيكا والمهن الموسيقية تشتعل.. مغني المهرجانات يعتذر.. هاني شاكر: لن يحصل على تصريح بالغناء.. ورواد السوشيال ميديا: اشمعنى محمد رمضان

ترشيحاتنا

قام بتصويرهما وهتك عرضهما.. فلاح يعتدى جنسيا على طفلين ويعترف: عملت كده فى ساعة شيطان

من الخليفة للورديان.. مسلسل انهيار العقارات في القاهرة والاسكندرية عرض مستمر (تفاصيل)

عقار الإسكندرية المائل .. المحافظ يتفقد منطقة الورديان وصرف إعانات عاجلة ..صور

22 فبراير.. الحكم على علاء وجمال مبارك في «التلاعب بالبورصة»

دافع الخيانة كان الانتقام.. تفاصيل مرعبة عن الجاسوس الذي أوقع بالبغدادي زعيم داعش

أخبار الفن| أول رد فعل من فلوكس بعد الهجوم عليه.. ورامي إمام ينشر صورة من بروفايل دنيا سمير غانم دون استئذانها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث مروع.. كلب ينهش طفلًا عمره 4 أعوام حتى الموت أمام والدته.. صور

باللون الأحمر.. شاهد مي سليم تفاجئ متابعيها بإطلالة كلاسيكية

ضد السرقة.. أغطية حديثة لبالوعات الصرف في القليوبية.. صور