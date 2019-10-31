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أخبار العالم

حدث بالفعل.. عذب أمه حتى الموت بـ مساعدة زوجته والمحكمة تعاقبهما بالسجن 10 سنوات

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:56 م
صدى البلد
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سعيد العربي
أقدم شاب آسيوي على جريمة مروعة، دارت أحداثها في الإمارات العربية المتحدة، عندما اعتدى على والدته بالضرب والحرق حتى فارقت الحياة.


الشاب (29 عامًا) استعان بزوجته (28 عاما) في تعذيب والدته، ما أدى إلى إصابتها بكسور متعددة في الضلوع، ونزيف بالعضلات وتجمع دموي على سطح الرحم، وحروق من الدرجة الأولى، وخلع كامل للعدسة البصرية بالعين اليمنى، وجزء من العين اليسرى.


وبعدما نظرت محكمة جنايات دبي في القضية، أصدرت حكمًا بالسجن 10 سنوات بحق الشاب وزوجته، بعد إدانتهما بالتسبب في وفاة والدته، وفق صحيفة ”البيان“ المحلية.

وقالت شاهدة عيان في المحكمة إن زوجة الابن (المتهمة الثانية) حضرت إلى شقتها وأخبرتها بأنها جارتها، وأنها تريد منها الاعتناء بطفلتها الصغيرة، مضيفة أنها بعد يومين اتجهت إلى غرفة نشر الملابس، ففوجئت بوجود امرأة مسنة بحالة يرثى لها.

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