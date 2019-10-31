زيارة مدرسية لـ حزب حماة الوطن ولقاءات مع أبطال حرب أكتوبر.. صور

مع استمرار الاحتفالات بانتصار حرب أكتوبر 1973، نظمت مدرسة الأورمان الثانوية، برئاسة ولاء عبدالعزيز، زيارة لمقر الأمانة العامة لحزب "حماة الوطن"، وذلك لاجراء تحقيق صحفى مع قيادات الحزب للمشاركة به فى مسابقة التحقيق الصحفى المدرسى، بعنوان "تنمية حب الولاء والانتماء فى نفوس الشباب" والتى تنظمها وزارة التربية والتعليم.



وخلال الزيارة التقى الطلبة برئيس الحزب، الفريق جلال هريدى، واسترجع ذكرياته خلال الحرب، كونه أحد مؤسسي سلاح الصاعقة وهو برتبة نقيب ولم يتجاوز عمره الـ 25 عامًا، وكيفية اختيار شعار "التضحية.. الفداء.. المجد" كشعار لسلاح الصاعقة.



وأجرى هريدي نقاشًا معهم حول دور الشباب في المرحلة الحالية، موضحًا أن المرحلة الحالية تتطلب جهود الشباب لمشاركة رئيس الجمهورية فى النهوض بالدولة على كافة الاصعدة، محذرًا من الانصياع وراء الشائعات ومحاولات التشكيك فى الانجازات التى تتحقق يوميًا.



والتقى الطلاب أيضا نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية، اللواء أسامة أبو المجد، والذي تحدث بدوره عن دور الأسرة والمسجد والكنيسة والمدرسة فى تنمية الشعور بالوعى والولاء للوطن، مستعرضًا الخطوات التي قام بها الحزب الذي يضم نواب في شن الشباب، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم يجب أن تهتم بتنمية تلك الروح لدى الطلاب من خلال تنظيم رحلات إلى العديد من المواقع والمتاحف العسكرية لكى يشعر أبناء هذا الجيل بالفخر والعطاء الذى قدمته الأجيال السابقة من رجال القوات المسلحة.



ثم تحدث اللواء/ فتح الله عبد الحميد نائب رئيس الحزب مع ابناءه الطلبة عن مشاركته فى انتصار اكتوبر 1973 وكيف كان اول من قام بأسر أول ضابط اسرائيلى فى تلك المعركة والذى كان قائدًا لأول موقع اسرائيلى فى الضفة الشرقية لقناة السويس حيث تم القضاء على جميع من كانوا به وأسر قائدهم.



وفى نهاية اللقاء، أشاد مساعد رئيس الحزب، اللواء محسن الفحام، بتلك الزيارة وأثنى على تلك الفكرة، مطالبًا تعميميها على كافة مدارس الجمهورية لما لمسه من أثر إيجابى وفعال فى نفوس الطلبة والإنبهار بما سمعوه من بطولات وتضحيات قام بها قيادات ورجال الحزب فى كافة المجالات التى عملوا بها، بالإضافة إلى الدور الذى يقوم به الحزب حاليًا من حملات وجولات فى كافة المحافظات لتعزيز الشعور بالولاء والانتماء ومواجهة حروب الشائعات والفتن.