Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

زيارة مدرسية لـ حزب حماة الوطن ولقاءات مع أبطال حرب أكتوبر.. صور

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 05:00 م
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
Advertisements
القسم السياسي
مع استمرار الاحتفالات بانتصار حرب أكتوبر 1973، نظمت مدرسة الأورمان الثانوية، برئاسة ولاء عبدالعزيز، زيارة لمقر الأمانة العامة لحزب "حماة الوطن"، وذلك لاجراء تحقيق صحفى مع قيادات الحزب للمشاركة به فى مسابقة التحقيق الصحفى المدرسى، بعنوان "تنمية حب الولاء والانتماء فى نفوس الشباب" والتى تنظمها وزارة التربية والتعليم.

وخلال الزيارة التقى الطلبة برئيس الحزب، الفريق جلال هريدى، واسترجع ذكرياته خلال الحرب، كونه أحد مؤسسي سلاح الصاعقة وهو برتبة نقيب ولم يتجاوز عمره الـ 25 عامًا، وكيفية اختيار شعار "التضحية.. الفداء.. المجد" كشعار لسلاح الصاعقة.

وأجرى هريدي نقاشًا معهم حول دور الشباب في المرحلة الحالية، موضحًا أن المرحلة الحالية تتطلب جهود الشباب لمشاركة رئيس الجمهورية فى النهوض بالدولة على كافة الاصعدة، محذرًا من الانصياع وراء الشائعات ومحاولات التشكيك فى الانجازات التى تتحقق يوميًا.

والتقى الطلاب أيضا نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية، اللواء أسامة أبو المجد، والذي تحدث بدوره عن دور الأسرة والمسجد والكنيسة والمدرسة فى تنمية الشعور بالوعى والولاء للوطن، مستعرضًا الخطوات التي قام بها الحزب الذي يضم نواب في شن الشباب، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم يجب أن تهتم بتنمية تلك الروح لدى الطلاب من خلال تنظيم رحلات إلى العديد من المواقع والمتاحف العسكرية لكى يشعر أبناء هذا الجيل بالفخر والعطاء الذى قدمته الأجيال السابقة من رجال القوات المسلحة.

ثم تحدث اللواء/ فتح الله عبد الحميد نائب رئيس الحزب مع ابناءه الطلبة عن مشاركته فى انتصار اكتوبر 1973 وكيف كان اول من قام بأسر أول ضابط اسرائيلى فى تلك المعركة والذى كان قائدًا لأول موقع اسرائيلى فى الضفة الشرقية لقناة السويس حيث تم القضاء على جميع من كانوا به وأسر قائدهم.

وفى نهاية اللقاء، أشاد مساعد رئيس الحزب، اللواء محسن الفحام، بتلك الزيارة وأثنى على تلك الفكرة، مطالبًا تعميميها على كافة مدارس الجمهورية لما لمسه من أثر إيجابى وفعال فى نفوس الطلبة والإنبهار بما سمعوه من بطولات وتضحيات قام بها قيادات ورجال الحزب فى كافة المجالات التى عملوا بها، بالإضافة إلى الدور الذى يقوم به الحزب حاليًا من حملات وجولات فى كافة المحافظات لتعزيز الشعور بالولاء والانتماء ومواجهة حروب الشائعات والفتن.
زيارة مدرسية لـ حزب حماة الوطن ولقاءات مع أبطال حرب أكتوبر.. صور
زيارة مدرسية لـ حزب حماة الوطن ولقاءات مع أبطال حرب أكتوبر.. صور
زيارة مدرسية لـ حزب حماة الوطن ولقاءات مع أبطال حرب أكتوبر.. صور
زيارة مدرسية لـ حزب حماة الوطن ولقاءات مع أبطال حرب أكتوبر.. صور
زيارة مدرسية لـ حزب حماة الوطن ولقاءات مع أبطال حرب أكتوبر.. صور
زيارة مدرسية لـ حزب حماة الوطن ولقاءات مع أبطال حرب أكتوبر.. صور
زيارة مدرسية لـ حزب حماة الوطن ولقاءات مع أبطال حرب أكتوبر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتجاوز الأزمات الحالية.. الفحام يطالب الشعب المصري بعودة روح انتصار أكتوبر

رئيس جامعة الأزهر: حرب أكتوبر تظل مصدر فخر وعزة لكل مصري

مؤسس فرقة الصاعقة يكشف كواليس تأسيسها في الجيش المصري وسر اختيار الاسم

كلفته المخابرات بمهمة شبه مستحيلة.. عبد المنعم قناوي بطل أنقذ الجيش الثالث من هجوم إسرائيل

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. هروب لاعب الأهلي الشاب.. وقرار مفاجئ من ميتشو.. وكائنات غريبة تهاجم منزل محمد صلاح

دافع الخيانة كان الانتقام.. تفاصيل مرعبة عن الجاسوس الذي أوقع بالبغدادي زعيم داعش

بيكيه يكشف تفاصيل جديدة حول عودة نيمار إلى برشلونة

هل يجوز مساعدة والدتي المسنة في الاغتسال.. دار الإفتاء ترد

إسرائيل كلمة السر.. حزب الله يكشف مصدر الانفجار بمنطقة النبطية اللبنانية

22 فبراير.. الحكم على علاء وجمال مبارك في «التلاعب بالبورصة»

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأحمر.. شاهد مي سليم تفاجئ متابعيها بإطلالة كلاسيكية

ضد السرقة.. أغطية حديثة لبالوعات الصرف في القليوبية.. صور

تعرف على مواصفات أول سيارة كهربائية في مصر.. صور