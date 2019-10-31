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مرأة

باللون الأحمر.. شاهد مي سليم تفاجئ متابعيها بإطلالة كلاسيكية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 05:13 م
مي سليم
مي سليم
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آية التيجي
نشرت الفنانة مي سليم صورًا لها عبر الأستوري على الصفحة الرسمية على الإنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة للغاية وجريئة، وهو ما تناسب مع رقة وجمال ملامحها.

وارتدت مي سليم فستانا طويلا باللون الأحمر الناري اللامع، وبقصة من المنتصف لتبرز من رشاقتها، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها، وامتزج لون الفستان بلون بشرتها المتميزة.

ورفعت مي سليم شعرها إلى الأعلى بطريقة رائعة، تناسبت مع إطلالها، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، وأبرزت جمال عينيها بالآي لاينر الأسود، مع وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه.

وأكملت مي سليم إطلالتها ببعض اللمسات الراقية من الأكسسورات، واختارت قرطين ناعمين باللون الفي، وعقد مميز من نفس اللون، مع خاتم بسيط على يديها.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
مي سليم مي سليم
مي سليم مي سليم
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