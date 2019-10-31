صندوق بنك عوده النقدي يحقق عائدا سنويا يصل إلى 13.97% منذ بداية العام

حقق صندوق بنك عوده النقدي بالجنيه المصري -صندوق استثماري في الأوراق المالية ذات عائد يومي متغير-عائدا سنويا يصل إلى 13.97% منذ بداية عام 2019 وهو عائد تنافسي في السوق المصري.



ويقدر الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق بنحو 100 وثيقة، يتيح صندوق بنك عوده النقدي بالجنيه المصري إمكانية إقراض المستثمرين حتى 90% من قيمة الوثائق المرهونة، ويدير الصندوق شركة هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار.



وتمتد فترة عمل صندوق بنك عوده النقدي خمسة وعشرين عامًا منذ تاريخ ترخيصه، وقد تأسس الصندوق في عام 2009، بحجم يقدر بـ 100 مليون جنيه مصري. ويهدف الصندوق إلى توفير السيولة النقدية اللازمة عن طريق الاكتتاب والاسترداد اليومي، مما يمثل وعاء استثماريا وادخاريا بفرصة عوائد مرتفعة لكل من الأفراد والشركات.



يتم نشر سعر الوثيقة في أول يوم عمل من كل أسبوع، وتبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام. ويستخدم صندوق بنك عوده النقدي سياسة مرنة في توزيع الاستثمارات بين قطاعات أدوات الدين والدخل الثابت المختلفة بالجنيه المصري كأذون الخزانة، السندات والودائع البنكية بقيمة عوائد مرتفعة.



كما يقوم بتوجيه أموال الصندوق نحو استثمارات يمكن تسييلها بسهولة ويسر، ويعد عائد الصندوق عائدا صافيا من الضرائب عند استثماره في أدوات النقد الثابت دون غيره ولا يستثمر في الأسهم.



