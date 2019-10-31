اخبار الحوادث .. الراقبة الإدارية تضبط 16 قضية تضم 93 متهما بسبب الرشوة والفساد .. 22 فبراير الحكم على علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"

نشر قسم الحوادث بـ «صدى البلد» خلال الساعات الماضية، عددًا من اخبار الحوادث تناولت العديد من الحوادث والجرائم.
اخبار الحوادث
22 فبراير.. الحكم على علاء وجمال مبارك في «التلاعب بالبورصة»
حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، محاكمة علاء و جمال مبارك و آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة"، لجلسة ٢٢ فبراير للحكم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الإعلام حكم علينا.. جمال مبارك يتحدث لـ المحكمة في قضية التلاعب بالبورصة.. ماذا قال؟
استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 9 متهمين في قضية التلاعب بالبورصة، منهم جمال وعلاء مبارك، نجلا الرئيس الأسبق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مفيش جريمة.. ننشر مرافعة فريد الديب عن جمال وعلاء مبارك في التلاعب بالبورصة
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 9 متهمين بقضية التلاعب بالبورصة، منهم جمال وعلاء مبارك، نجلا الرئيس الأسبق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قام بتصويرهما وهتك عرضهما.. فلاح يعتدى جنسيا على طفلين ويعترف: عملت كده فى ساعة شيطان
تجرد فلاح من كافة مشاعره الإنسانية وتحول لذئب بشرى وقام باغتيال براءة طفلين وهتك عرضهما وأجبرهما تحت تهديد السلاح لممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة مع بعضهما ثم تعدى عليهما جنسيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
زورا توكيلا.. لصان يسحبان نصف مليون جنيه من حساب شخص بأحد البنوك
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بتزوير توكيل للمعاملات البنكية لأحد المواطنين، والاستيلاء بموجبه على أكثر من 500 ألف جنيه من حسابه الشخصى بأحد البنوك.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لاقامة مصنع بلاستيك.. الرقابة الإدارية تضبط شخصين عرضا رشوة على مسئول بالشرقية
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط شخصين عرضا مبلغا ماليا على سبيل الرشوة على أحد مسئولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بإحدى مدن محافظة الشرقية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مسئول بجهة سيادية.. الرقابة الإدارية تضبط منتحل صفة لإنهاء ترخيص منفذ بيع لحوم
نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى ضبط منتحل صفة موظف بإحدى الجهات السيادية، زعم أمام رئيس حي مصر الجديدة تبعيته لتلك الجهة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الرقابة الإدارية تضبط رئيس مأمورية تنفيذ الأحكام في محكمة ومعاونه لتقاضيهما رشوة
ألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مأمورية تنفيذ الأحكام، ومعاون التنفيذ، في إحدى المحاكم، عقب تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الرقابة الإدارية تضبط شخصين انتحلا صفة مسئولين بجهة سيادية والبترول
نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى ضبط منتحلا صفة مسئولان بإحدى الجهات السيادية، وبوزارة البترول بغرض الاحتيال على بعض المواطنين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لتحقيق مصالح شخصية.. الرقابة الإدارية تضبط مواطنا تلاعب فى عقود مسجلة بالشهر العقارى
نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى كشف واقعة تلاعب أحد المواطنين في بعض العقود المسجلة بنظام الميكروفيلم بمأمورية الشهر العقاري بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط لتحقيق مصالحه الشخصية لنفسه والإضرار بمصالح الغير.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الرقابة الإدارية تضبط بعض العاملين لاصطناعهم شهادات مؤهلات عليا تستخدم في شغل الوظائف
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من كشف واقعة اصطناع بعض العاملين لشهادات تفيد حصولهم على المؤهلات العليا ومنسوب صدورها لبعض الجامعات الحكومية المصرية الكبرى، وذلك على خلاف الحقيقة بُغية بهدف شغل الوظائف المنافسين عند التقدم لشغل الوظائف.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الرقابة الإدارية تحرر 281 مخالفة لأصحاب مخابز في دمياط
نجحت هيئة الرقابة الإدارية، فى كشف وقائع ارتكاب أصحاب العديد من المخابز بنطاق محافظة دمياط، للكثير من المخالفات، من بينها الغش في الاوزان.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بمليوني جنيه.. الرقابة الإدارية تكتشف مخزن أدوية مجهولة بمستشفى خاص بالبحر الأحمر
نجحت هيئة الرقابة الإدارية في كشف واقعة قيام مسئولي مستشفى (خاص) بالبحر الأحمر بتخزين كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية قيمتها بحوالي 2 مليون جنيه في مخازن غير مرخصة... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تربحوا 7.5 مليون جنيه.. الرقابة الإدارية تضبط مسئولين بالثروة السمكية لوسط الدلتا
نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى كشف واقعة قيام بعض مسئولي منطقة وسط الدلتا التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمحافظة كفر الشيخ.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شحنة لحوم بـ 5 ملايين جنيه.. ضبط رئيس مراقبة الأغذية بإدارة صحية وآخر لتقاضيهما رشوة
نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى ضبط رئيس قسم مراقبة الأغذية بإحدى الإدارات الصحية، وآخر مفتش أغذية بذات الإدارة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لتقاضيها رشوة.. الرقابة الإدارية تضبط رئيس مكتب شهر عقاري سابقة
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من رئيس مكتب الشهر العقاري "سابقًا"، بإحدى المحافظات لحصولها على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تقاضى رشوة.. الرقابة الإدارية تضبط مدير تعليم إحدى المحافظات
نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى ضبط مدير مديرية التربية والتعليم بإحدى المحافظات لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مدير مدرسة ثانوي صناعي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الرقابة الإدارية: ضبط رئيس جمعية لتقاضيه 450 ألف جنيه رشوة
ألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مجلس إدارة احدى الجمعيات لطلبه وتقاضيه 450 ألف جنيه على سبيل الرشوة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إجراء تحليل المخدرات لسائقي حادث قطار الأقصر
كشف مصدر أمنى، أن نيابة بندر الأقصر أصدرت قرارا بتحويل سائقي حادث قطار الأقصر إلى الطب الشرعي، لإجراء تحليل تعاطى المواد المخدرة، لمعرفة ما إذا كانا يقودان تحت تأثير المخدر من عدمه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
«الأفوكاتو» السفاح.. ذبح زوجته وحماته بسبب خلافات زوجية فى طنطا
شهدت مدينة طنطا في الغربية، حالة من البهجة والفرحة على وجوه أهالي ومواطني منطقة الاستاد عقب الحكم القضائي بالسجن المؤبد على الأفوكاتو كريم .م " 36 سنة المتهم بالتعدي بالضرب على زوجته وحماته بواسطه "سكين" وطعنهما فى أماكن متفرقه من جسدهما أودت بحياة الزوجة وإصابة حماته فى أوائل العام السابق بسبب خلافات أسرية .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حبيبان حتى الموت.. تفحم زوجان مسنان فى حريق شقتهما بالمنصورة
لقى زوجان مسنان مصرعهما إثر نشوب حريق بشقتهما بمنطقة سيدي عبد القادر بالمنصورة بمحافظة الدقهلية وتمكنت قوات الإطفاء بمساعدة الأهالي في السيطرة على النيران وعثر على جثتهما متفحمتان بالداخل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لحظات الرعب والخوف.. القصة الكاملة لانهيار عقارين فى الدرب الأحمر.. فيديو وصور
انهار منزل وجزء من عقار مجاور له بحى الدرب الأحمر، ونجحت فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية بالقاهرة فى استخراج فتاة من تحت الأنقاض.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لاتهامه بإجبار شابين على القفز.. تجديد حبس كمساري قطار طنطا 15 يوما
أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية "وكيل النائب العام" بمحافظة الغربية اليوم، الخميس، توجيهاته إلى المستشار محمد الفقي، رئيس نيابة مركز طنطا، بتجديد حبس كمسري قطار طنطا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة وفاة راكب ونجاة الثانى بعد قفزهما من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إحباط تهريب 80 كيلو من مخدر القات بمطار القاهرة
تمكنت الاجهرة الامنية من ضبط قرابة 80 كيلو جرام لمخدر القات داخل طرود بريدية لميناء القاهرة الجوى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الإفراج بالعفو عن 86 سجينا والشرطى عن 219 آخرين بمناسبة انتصارات أكتوبر
عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (86) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لا طعون على مرشحي انتخابات نادي القضاة.. والقائمة النهائية الاثنين المقبل
أكد المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر لم تتلق أي طعون بعد انتهاء المدة المحددة لاستقبال الطعون في أسماء المرشحين لانتخابات النادي مساء اليوم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عثر عليه فى قفص أبو عدس.. كشف لغز اختفاء صغير الـ لاما من حديقة الحيوان بالجيزة
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز اختفاء حيوان "لاما" من داخل حديقة الحيوان بالجيزة حيث تبين اختفائه داخل قفص حيوان اخر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اخبار الحوادث
22 فبراير.. الحكم على علاء وجمال مبارك في «التلاعب بالبورصة»
حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، محاكمة علاء و جمال مبارك و آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة"، لجلسة ٢٢ فبراير للحكم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الإعلام حكم علينا.. جمال مبارك يتحدث لـ المحكمة في قضية التلاعب بالبورصة.. ماذا قال؟
استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 9 متهمين في قضية التلاعب بالبورصة، منهم جمال وعلاء مبارك، نجلا الرئيس الأسبق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مفيش جريمة.. ننشر مرافعة فريد الديب عن جمال وعلاء مبارك في التلاعب بالبورصة
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 9 متهمين بقضية التلاعب بالبورصة، منهم جمال وعلاء مبارك، نجلا الرئيس الأسبق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قام بتصويرهما وهتك عرضهما.. فلاح يعتدى جنسيا على طفلين ويعترف: عملت كده فى ساعة شيطان
تجرد فلاح من كافة مشاعره الإنسانية وتحول لذئب بشرى وقام باغتيال براءة طفلين وهتك عرضهما وأجبرهما تحت تهديد السلاح لممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة مع بعضهما ثم تعدى عليهما جنسيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
زورا توكيلا.. لصان يسحبان نصف مليون جنيه من حساب شخص بأحد البنوك
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بتزوير توكيل للمعاملات البنكية لأحد المواطنين، والاستيلاء بموجبه على أكثر من 500 ألف جنيه من حسابه الشخصى بأحد البنوك.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لاقامة مصنع بلاستيك.. الرقابة الإدارية تضبط شخصين عرضا رشوة على مسئول بالشرقية
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط شخصين عرضا مبلغا ماليا على سبيل الرشوة على أحد مسئولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بإحدى مدن محافظة الشرقية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مسئول بجهة سيادية.. الرقابة الإدارية تضبط منتحل صفة لإنهاء ترخيص منفذ بيع لحوم
نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى ضبط منتحل صفة موظف بإحدى الجهات السيادية، زعم أمام رئيس حي مصر الجديدة تبعيته لتلك الجهة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الرقابة الإدارية تضبط رئيس مأمورية تنفيذ الأحكام في محكمة ومعاونه لتقاضيهما رشوة
ألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مأمورية تنفيذ الأحكام، ومعاون التنفيذ، في إحدى المحاكم، عقب تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الرقابة الإدارية تضبط شخصين انتحلا صفة مسئولين بجهة سيادية والبترول
نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى ضبط منتحلا صفة مسئولان بإحدى الجهات السيادية، وبوزارة البترول بغرض الاحتيال على بعض المواطنين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لتحقيق مصالح شخصية.. الرقابة الإدارية تضبط مواطنا تلاعب فى عقود مسجلة بالشهر العقارى
نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى كشف واقعة تلاعب أحد المواطنين في بعض العقود المسجلة بنظام الميكروفيلم بمأمورية الشهر العقاري بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط لتحقيق مصالحه الشخصية لنفسه والإضرار بمصالح الغير.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الرقابة الإدارية تضبط بعض العاملين لاصطناعهم شهادات مؤهلات عليا تستخدم في شغل الوظائف
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من كشف واقعة اصطناع بعض العاملين لشهادات تفيد حصولهم على المؤهلات العليا ومنسوب صدورها لبعض الجامعات الحكومية المصرية الكبرى، وذلك على خلاف الحقيقة بُغية بهدف شغل الوظائف المنافسين عند التقدم لشغل الوظائف.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الرقابة الإدارية تحرر 281 مخالفة لأصحاب مخابز في دمياط
نجحت هيئة الرقابة الإدارية، فى كشف وقائع ارتكاب أصحاب العديد من المخابز بنطاق محافظة دمياط، للكثير من المخالفات، من بينها الغش في الاوزان.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بمليوني جنيه.. الرقابة الإدارية تكتشف مخزن أدوية مجهولة بمستشفى خاص بالبحر الأحمر
نجحت هيئة الرقابة الإدارية في كشف واقعة قيام مسئولي مستشفى (خاص) بالبحر الأحمر بتخزين كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية قيمتها بحوالي 2 مليون جنيه في مخازن غير مرخصة... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تربحوا 7.5 مليون جنيه.. الرقابة الإدارية تضبط مسئولين بالثروة السمكية لوسط الدلتا
نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى كشف واقعة قيام بعض مسئولي منطقة وسط الدلتا التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمحافظة كفر الشيخ.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شحنة لحوم بـ 5 ملايين جنيه.. ضبط رئيس مراقبة الأغذية بإدارة صحية وآخر لتقاضيهما رشوة
نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى ضبط رئيس قسم مراقبة الأغذية بإحدى الإدارات الصحية، وآخر مفتش أغذية بذات الإدارة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لتقاضيها رشوة.. الرقابة الإدارية تضبط رئيس مكتب شهر عقاري سابقة
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من رئيس مكتب الشهر العقاري "سابقًا"، بإحدى المحافظات لحصولها على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تقاضى رشوة.. الرقابة الإدارية تضبط مدير تعليم إحدى المحافظات
نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى ضبط مدير مديرية التربية والتعليم بإحدى المحافظات لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مدير مدرسة ثانوي صناعي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الرقابة الإدارية: ضبط رئيس جمعية لتقاضيه 450 ألف جنيه رشوة
ألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مجلس إدارة احدى الجمعيات لطلبه وتقاضيه 450 ألف جنيه على سبيل الرشوة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إجراء تحليل المخدرات لسائقي حادث قطار الأقصر
كشف مصدر أمنى، أن نيابة بندر الأقصر أصدرت قرارا بتحويل سائقي حادث قطار الأقصر إلى الطب الشرعي، لإجراء تحليل تعاطى المواد المخدرة، لمعرفة ما إذا كانا يقودان تحت تأثير المخدر من عدمه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
«الأفوكاتو» السفاح.. ذبح زوجته وحماته بسبب خلافات زوجية فى طنطا
شهدت مدينة طنطا في الغربية، حالة من البهجة والفرحة على وجوه أهالي ومواطني منطقة الاستاد عقب الحكم القضائي بالسجن المؤبد على الأفوكاتو كريم .م " 36 سنة المتهم بالتعدي بالضرب على زوجته وحماته بواسطه "سكين" وطعنهما فى أماكن متفرقه من جسدهما أودت بحياة الزوجة وإصابة حماته فى أوائل العام السابق بسبب خلافات أسرية .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حبيبان حتى الموت.. تفحم زوجان مسنان فى حريق شقتهما بالمنصورة
لقى زوجان مسنان مصرعهما إثر نشوب حريق بشقتهما بمنطقة سيدي عبد القادر بالمنصورة بمحافظة الدقهلية وتمكنت قوات الإطفاء بمساعدة الأهالي في السيطرة على النيران وعثر على جثتهما متفحمتان بالداخل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لحظات الرعب والخوف.. القصة الكاملة لانهيار عقارين فى الدرب الأحمر.. فيديو وصور
انهار منزل وجزء من عقار مجاور له بحى الدرب الأحمر، ونجحت فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية بالقاهرة فى استخراج فتاة من تحت الأنقاض.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لاتهامه بإجبار شابين على القفز.. تجديد حبس كمساري قطار طنطا 15 يوما
أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية "وكيل النائب العام" بمحافظة الغربية اليوم، الخميس، توجيهاته إلى المستشار محمد الفقي، رئيس نيابة مركز طنطا، بتجديد حبس كمسري قطار طنطا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة وفاة راكب ونجاة الثانى بعد قفزهما من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إحباط تهريب 80 كيلو من مخدر القات بمطار القاهرة
تمكنت الاجهرة الامنية من ضبط قرابة 80 كيلو جرام لمخدر القات داخل طرود بريدية لميناء القاهرة الجوى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الإفراج بالعفو عن 86 سجينا والشرطى عن 219 آخرين بمناسبة انتصارات أكتوبر
عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (86) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لا طعون على مرشحي انتخابات نادي القضاة.. والقائمة النهائية الاثنين المقبل
أكد المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر لم تتلق أي طعون بعد انتهاء المدة المحددة لاستقبال الطعون في أسماء المرشحين لانتخابات النادي مساء اليوم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عثر عليه فى قفص أبو عدس.. كشف لغز اختفاء صغير الـ لاما من حديقة الحيوان بالجيزة
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز اختفاء حيوان "لاما" من داخل حديقة الحيوان بالجيزة حيث تبين اختفائه داخل قفص حيوان اخر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.