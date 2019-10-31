البشر ليسوا على قائمة غذائها.. لماذا تهاجم القروش غواصي جزيرة الأخوين





وبالفعل وضعت اللجنة شروطا وضوابط للتعامل مع القروش وكان ابرزها عدم التحرش بالقروش الامر الذى يترتب عليه هجوم من اسماك القرش ولكن سرعان ما خالف عدد كبير من الغواصين تلك الضوابط وبدأ التحرش بالقروش يزيد مما يهدد بتكرار تغير سلوك القرش وحدوث هجمات خاصة بعد انتشار عدد من الفيديوهات الصادمة لعمليات تحرش يومية.



وحذر الدكتور محمود حنفي أستاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس من تجاوزات وسلوكيات وتصرفات خاطئة مع القروش قد تؤدى إلى حوادث هجوم لأسماك القرش مثلما حدث فى أكثر من حادثة وإن التعرض للقروش بالمطاردة من قبل السائحين أو الغواصين، خاصة لبعض الأنواع التى لا تبادر بالهجوم، يستفزها ويجعلها تهاجم.



وأضاف حنفى أن الإنسان فى الأساس ليس على قائمة غذاء أسماك القرش ولكن فى حالة القيام بسلوكيات خاطئة واستفزازية وسط غياب و تقاعس قادة المراكب و منظمى الرحلة فإن احتمالية التعرض للهجوم تكون عالية .



وكشف حنفى ان هناك مراكز غوص بدأت فى عمل كورسات للتحرش بالقروش وتطلق عليها مسميات أخرى وهى طرق تسويقية تسيء للسياحة وتهدد السلوك الخاص بالقروش وتدفعها للهجوم خاصة على الاشخاص من المبتدئين الامر الذى يهدد السياحة المصرية مطالبا بخل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة السياحة لسحب تراخيص تلك المراكز التى تمارس ممارسات خاطئة تهدد وتسيء للسياحة وتعرض السياح للخطر.



ويضيف الباحث البيئى احمد غلاب ان المحافظة اصدرت منذ شهور قرارا بغلق جزر الاخوين ومنع الغوص فيها لدراسة سلوك القروش وكان الهدف هو كنوع من الاستقرار البيئي لجزيرة الأخوين وخلق نوع من التوازن للمحميات البحرية.



هبة شوقى المدير التتنفيذى لجمعية المحافظة على البيئة هيبكا تؤكد أن مصر حصلت على العديد من الجوائز الدولية فى عام 2006 فى مجال حماية القروش؛ نظرا لمجهوداتها فى محاربة الصيد الجائر للقروش، خاصة وأن للقرش أهمية اقتصادية تتمثل فى كونها أحد أهم عوامل الجذب السياحى لسياحة الغوص حيث تصل قيمة سمكة القرش الحية إلى أكثر من 200 ألف دولار سنويا؛ كعائد لسياحة الغوص، مشيرًا إلي أهميتها البيئية فى الحفاظ على التوازن البيئى الطبيعى.



وطالبت شوقى بالتنبيه على أن مثل هذا النوع من التصرفات و التجاوزات غير المسئولة من استفزاز القروش بالسباحة معها وملامستها وإذا لم يتم مواجهتها بسلطة القانون وتوقيع العقوبات القانونية اللازمة فإن هذه التصرفات معرضة للتكرار مستقبلا؛ مما ينال من سمعتنا الدولية و يضر بصناعتى السياحة والغوص و يهدد البيئة البحرية.

منذ عدة اشهر أصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحرالأحمر، قرارا بوقف أنشطة الغوص والرحلات البحرية "السفاري" لجزيرة الأخوين جنوب البحرالأحمر و لجنة لدراسة اسماك القرش الموجودة بجزيرة الأخوين بعد تغير سلوكها وتحولها الى عدائى.