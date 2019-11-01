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جامعة بني سويف تعلن تنظيم ندوات توعوية لنشر الفكر الوسطي ومحاربة الشائعات بين الطلاب .. وتؤكد: منح مبالغ مالية للثلاثة الأوائل من كل فرقة بكافة الكليات

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
دورات تدريبية بمركز التحاليل الدقيقة وأبحاث البيئة بكلية العلوم .

مكافآت مالية وإعفاء من المصروفات للطلاب الأوائل.

تنظيم ندوات توعوية لنشر الفكر الوسطي ومحاربة الشائعات بالتعاون مع الأوقاف.

"التخطيط" تشكر جامعة بنى سويف لمشاركتها في " التميز الحكومي " تنفيذا لرؤية 2030.


شهدت جامعة بني سويف العديد من الفعاليات والأحداث اليوم الخميس حيث أعلن الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ، خلال رئاسته لمجلس الجامعة عن موافقة المجلس إقامة دورات تدريبية بمركز التحاليل الدقيقة وأبحاث البيئة بكلية العلوم.

وأكد رئيس الجامعة ، أن الدورات التدريبية، وورش العمل تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وتطوير التفكير العلمي لديهم وذلك بالعمل على توفير الأجواء المناسبة داخل أروقة جامعة بنى سويف مما يدعم تفوق الطالب وبناء شخصيته.

جدير بالذكر أن الدورات التدريبية في مجالات تنمية مهارات الطلاب و التفكير العلمى و التحاليل الطبية و السلامة والصحة المهنية.

كما وافق مجلس الجامعة على وضع آليات موحدة لتكريم أوائل الدفعات من الطلاب النظاميين وطلاب الشعب والبرامج الخاصة وذلك بناء على المقترح المقدم من اللجنة العليا للشعب والبرامج الجديدة .

وأوضح رئيس الجامعة أن المجلس وافق علي منح مبالغ مالية للثلاثة الأوائل من كل فرقة بالشعب والبرامج الجديدة مطلقا بغض النظر عن تعدد الأقسام العلمية في بعض الكليات، حيث يمنح الأول 1500 جنيه والثاني 1000 جنيه والثالث 500 جنيه ، كما يمنح الثلاثة الأوائل من الطلاب النظاميين من كل فرقة إعفاء من المصروفات الدراسية وذلك ابتداء من الفصل الدراسي الثاني .

كما وافق مجلس الجامعة على تنظيم ندوات توعوية لنشر الفكر الوسطي المستنير والتعايش السلمي وبث روح الوطنية ومحاربة الشائعات بالتعاون مع وزارة الأوقاف .

وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من الندوات نشر سماحة الدين ومبادئه القائمة على التسامح والرحمة وإعمال العقل ونشر ثقافة قبول الآخر والإعلاء من قيم الانتماء للوطن ، و نشر الفكر الديني المعتدل القويم والقائم على الوسطية و تصحيح المفاهيم الخاطئة والتصدي للجماعات المتطرفة التي تتخذ من الدين أداة لنشر الفكر المتطرف وذلك في إطار خطة الجامعة للأنشطة الطلابية.

كما وجهت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خطاب شكر وتقدير للدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، لمشاركة الجامعة في جائزة مصر للتميز الحكومي.

ووجه المتحدث الرسمي لجائزة التميز الحكومي الشكر لمشاركة الجامعة في إطار خطة الاصلاح والتميز التنافسي وإنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات والخبرات البشرية لتحسين منظومة الجهاز الإداري للجامعة باعتبارها قاطرة الاصلاح الإداري في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030.

وأكد الدكتور منصور أن "التميز الحكومي "من شأنها إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي للمؤسسات، وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية وأوضح أن ذلك يأتي اتساقًا مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
جامعة بني سويف تعلن تنظيم ندوات توعوية لنشر الفكر الوسطي ومحاربة الشائعات بين الطلاب .. وتؤكد: منح مبالغ مالية للثلاثة الأوائل من كل فرقة بكافة الكليات
جامعة بني سويف تعلن تنظيم ندوات توعوية لنشر الفكر الوسطي ومحاربة الشائعات بين الطلاب .. وتؤكد: منح مبالغ مالية للثلاثة الأوائل من كل فرقة بكافة الكليات
جامعة بني سويف تعلن تنظيم ندوات توعوية لنشر الفكر الوسطي ومحاربة الشائعات بين الطلاب .. وتؤكد: منح مبالغ مالية للثلاثة الأوائل من كل فرقة بكافة الكليات
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