Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسرائيل كلمة السر.. حزب الله يكشف مصدر الانفجار بمنطقة النبطية اللبنانية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 05:02 م
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
كشفت وكالة الأنباء اللبنانية عن مصدر الانفجار الذي تعرضت له منطقة النبطية، ظهر اليوم الخميس، قائلة إن السبب وراء ذلك هو تحليق طائرة تجسس إسرائيلية.

وأصدر حزب الله بيانا بين من خلاله سبب الانفجار حيث قال فيه: "بعد ظهر اليوم الخميس عند الساعة الثانية و 5 دقائق، تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة، لطائرة مسيرة معادية في سماء جنوب لبنان، وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية".

يأتي ذلك عقب إفادة شهود العيان حول مشاهدتهم نيران في المنطقة دون تحديد المصدر.

وتستمر التظاهرات في الشوارع اللبنانية، على الرغم من قبول الرئبس اللبناني ميشال عون، استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حزب الله يتوعد برد قاس.. التفاصيل الكاملة لسقوط طائرتين إسرائيليتين في لبنان

شاهد.. لحظة إطلاق الجيش اللبناني النار على الطائرات الإسرائيلية

وسائل إعلام لبنانية: 4 إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء هجوم حزب الله

إسرائيل تطلق منطادا وطائرات استطلاع في الأجواء اللبنانية

لبنان تنتفض.. حقيقة استقالة وزيرة الداخلية اللبنانية

رويترز: ميشال عون يدرس استقالة الحريري

ترشيحاتنا

22 فبراير.. الحكم على علاء وجمال مبارك في «التلاعب بالبورصة»

من خلال ٤ ثوانٍ.. ياسمين عبد العزيز تبرز أنوثتها فى فيديو

هنا الزاهد تسخر من زوجها أحمد فهمى.. والأخير يخرجها على إنستجرام

مكتب تركى آل الشيخ اتصل بنا.. والد حماصة مشجع الأهلي يوجه رسالة إلى الخطيب

الإعلام حكم علينا.. جمال مبارك يتحدث لـ المحكمة في قضية التلاعب بالبورصة.. ماذا قال؟

من الخليفة للورديان.. مسلسل انهيار العقارات في القاهرة والاسكندرية عرض مستمر (تفاصيل)

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأحمر.. شاهد مي سليم تفاجئ متابعيها بإطلالة كلاسيكية

ضد السرقة.. أغطية حديثة لبالوعات الصرف في القليوبية.. صور

تعرف على مواصفات أول سيارة كهربائية في مصر.. صور