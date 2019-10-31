إسرائيل كلمة السر.. حزب الله يكشف مصدر الانفجار بمنطقة النبطية اللبنانية

كشفت وكالة الأنباء اللبنانية عن مصدر الانفجار الذي تعرضت له منطقة النبطية، ظهر اليوم الخميس، قائلة إن السبب وراء ذلك هو تحليق طائرة تجسس إسرائيلية.



وأصدر حزب الله بيانا بين من خلاله سبب الانفجار حيث قال فيه: "بعد ظهر اليوم الخميس عند الساعة الثانية و 5 دقائق، تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة، لطائرة مسيرة معادية في سماء جنوب لبنان، وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية".



يأتي ذلك عقب إفادة شهود العيان حول مشاهدتهم نيران في المنطقة دون تحديد المصدر.



وتستمر التظاهرات في الشوارع اللبنانية، على الرغم من قبول الرئبس اللبناني ميشال عون، استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.