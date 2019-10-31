كويتي يحصد جائزة أفضل مبتكري العالم من أصول عربية.. تفاصيل

أعلنت مجلة جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية MIT عن انضمام الشاب الكويتي د. أحمد نبيل، لقائمة الفائزين بجائزة أفضل مبتكري العالم من أصول عربية لهذا العام



وذلك لاستمراره في العمل على صنع تقنية متطورة تساهم في تحسين الرؤية خلال العمليات الجراحية والتي يمكن أن يستفيد منها أكثر من 15 مليون مريض سنويا، علما بأن الجائزة تسمى ''''مبتكرون دون ٣٥'''' ، ويتم منحها حسب الوصف المذكور في موقع الجائزة، لأكثر المبتكرين قدرة على تغيير وجه العالم.



ويعمل د. أحمد نبيل حاليًا في كلية لندن الإمبراطورية ، والتي تعتبر واحدة من أفضل 10 جامعات في العالم منذ تأسيسها، علما انها هي من قام بترشيحه للجائزة، بحسب الانباء الكويتية.



وسيتم تكريمه في حفل خاص من قبل ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور مدراء وأساتذة جامعة MIT من الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من وزراء وأمراء وشيوخ المنطقة.



والجدير بالذكر أن جامعة MIT تعد الأفضل في التقنية والهندسة في العالم، وفاز بجائزتها سابقا كل من مؤسس موقع الفيسبوك Mark Zuckerberg ومؤسسي موقع قوقل Larry Page وSergey Brin ومؤسسي كل من شركة Tesla وTwitter وPayPal ومصمم الآيفون Jony Ive والفائز بجائزة نوبل في الفيزياء Konstantin Novoselov، علما بأن هؤلاء جميعا قدموا أعمالًا للبشرية ساهمت بتشكيل الحاضر والمستقبل.