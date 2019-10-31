Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بينهم شارع الحب.. 3 شوارع بمكة تطمس التشوه البصري وتتحول لتحفة فنية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 05:21 م
صدى البلد
Advertisements
سعيد العربي
قطعت أمانة العاصمة المقدسة، شوطًا كبيرًا في تطوير ثلاثة شوارع بمكة المكرمة، هي؛ شارع العتيبية المعروف بشارع الحب، وشارع الخانسة، وشارع ابن الحسن بالمنصور، يأتي ذلك ضمن مشاريع الواجهات والتي تهدف إلى إخفاء التشوه البصري التي تشكّله العشوائيات، ودمجها مع النسيج العمراني.

ونشرت وكالة "سبق" صور الأعمال الجارية التي تنفذها إدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدسة، في تلك الشوارع من أجل تطويرها وإعادة تأهيلها وفق أحدث الطراز والتصميم الهندسي، بما يتناسب مع قدسية مكة المكرمة، بحسب ماذكرت سبق.

في العتيبية؛ يجري العمل على تطوير وإعادة تأهيل شارع الحب، إلى جانب تطوير شارع الخانسة وابن الحسن المتجه من الستين حتى المنصور، حيث ستخضع تلك الشوارع الثلاثة التي تقبع في مناطق عشوائية إلى دهن واجهات المنازل المطلة عليها، ووضع أرصفة مشاة، ومسارات خاصة لذوي الإعاقة، والعمل على تركيب أعمدة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية، إلى جانب مواقف خاصة للسيارات.

ومن المقرر الانتهاء من تلك المشاريع، في خلال الأربعة أشهر القادمة، لتصبح مكانًا يرتاده المتنزهون للاستمتاع بالصورة الجمالية التي ستكون عليها تلك الشوارع الثلاث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بركاتك يا بدري.. مصر تقترب من أول 3 نقاط فى تصفيات أمم إفريقيا 2021

الأرصاد تحذر: فرص لـ سقوط أمطار بعدد من المحافظات على مدار 3 أيام.. فيديو

برهم صالح: رئيس الوزراء العراقي وافق على تقديم استقالته بشرط

شهيد التذكرة.. ركاب بين عربات القطار وأبوابه الخلفية بمحطة قويسنا.. شاهد

لتقاضيها رشوة.. الرقابة الإدارية تضبط رئيس مكتب شهر عقاري سابقة

هل الوضوء قبل غسل الجنابة شرط لصحته .. مستشار المفتي يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث مروع.. كلب ينهش طفلًا عمره 4 أعوام حتى الموت أمام والدته.. صور

باللون الأحمر.. شاهد مي سليم تفاجئ متابعيها بإطلالة كلاسيكية

ضد السرقة.. أغطية حديثة لبالوعات الصرف في القليوبية.. صور