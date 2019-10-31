غزل المحلة يفوز على الحمام 1-0 في دوري القسم الثاني

نجح فريق غزل المحلة في تحقيق الفوز على منافسه الحمام بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.



وسجل فريق غزل المحلة هدف التقدم في الشوط الأول عن طريق اللاعب محمد حمدان من كرة عالية سقطت في مرمى الحارس في الدقيقة 20 من عمر اللقاء.



وبهذه النتيجة يصعد غزل المحلة إلى المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد 4 نقاط وتوقف رصيد الحمام عند نقطة واحدة في المركز العاشر .