إسرائيل تكشف المساعدات الإيطالية في إغراق سفينة الملك فاروق

احتفلت إسرائيل هذا الأسبوع بالكشف عن "سهم الأجيال" بمناسبة احياء ذكرى المساعدات الإيطالية للجيش الإسرائيلي في عملية إغراق سفينة "الأمير فاروق" خلال حرب عام 1948.



وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن الحفل حضره قائد السرية 13 ومسؤول العلاقات الخارجية بالجيش، اللواء أراز دافيد ميزل، والملحق العسكري والقنصل الإيطالي، ونائب بلدية تل أبيب، زلمان أبراموف، الذي اشترك في عملية إغراق السفينة، بالإضافة إلى عائلات المشاركين في العملية.



وأوضحت أن "سهم الأجيال" عبارة عن مشروع تراثي لتخليد إسهامات التعاون الدولي والإقليمي في دفع المصالح الإسرائيلية وأهداف الجيش. وأشارت إلى أن السهم عبارة يخلد الشراكة الإيطالية - الإسرائيلية منذ ما قبل قيام إسرائيل، وخلال حرب 1948 وحتى اليوم، ويوجد تعاون عسكري بين الجيش الإسرائيلي والإيطالي، كما أن إيطاليا تعتبر شريكا رئيسيا في الحفاظ على السلام بين مصر وإسرائيل من خلال دعمها لقوات المراقبة الدولية في سيناء.



وبحسب القناة الإٍسرائيلية، فإن السفينة "الأمير فاروق" كانت سفينة حربية تعتبر من أقوى سفن البحرية المصرية، وتم إغراقها في 22 أكتوبر 1948، بواسطة فريق تم تدريبه على يد قوات الكوماندوز الإيطالية، قبالة سواحل غزة، بواسطة قارب مفخخ تابع للبحرية الإسرائيلية، كان من بقايا الجيش الإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية.