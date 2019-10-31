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مرأة

قاعدة على العربية وبتحط روج.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة كاجول

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:16 م
صدى البلد
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نهى هجرس
شاركت الفنانة ريهام أيمن، متابعيها بصورة جديدة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجول وهى جالسة فوق سيارتها وتضع المكياج.

وظهرت ريهام أيمن، ببنطال جينز باللون الرمادى، وبلوزة باللون الأبيض بأكمام طويلة، وأنتعلت حذاء رياضيا باللون الفوشية والأسود، وأرتدت نظارة شمسية باللون الذهبى معتمدة فيها على جمال إطلالتها وأحمر شفاة باللون الكاشمير.

وقامت ريهام أيمن، برفع شعرها على طريقة ذيل الحصان التى تتناسب مع إطلالتها الشبابية، ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بساعة لليد باللون الفضى.

وعلقت على الصورة.. أجازة سعيدة للجميع
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