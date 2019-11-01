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ديني

حكم رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة.. أمين الفتوى يوضح

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:06 ص
حكم رفع اليدين في
حكم رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن النظر إلى السماء عند الدعاء خارج الصلاة جائز شرعا لما ورد عن ميمونة قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا ورفع طرفه إلى السماء فقال "اللهم أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي".

وأضاف: "عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى غَيْرَ سَاهٍ وَلا لاهٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة
ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول " هل يجوز رفع اليدين عند الدعاء أثناء خطبة الجمعة.

أجاب أمين الفتوى في فيديو له عبر الصفحة الرسمية للدار: انتشر عند البعض أن من رفع يديه عند الدعاء مبتدع، وبعض المساجد يحدث فيها مشكلة على هذا الأمر، و السماء قبلة الدعاء، وأثناء الصلاة لو قنت الإمام المصلي خلفه يرفع يديه.

وأكمل: تواترت أحاديث كثيرة برفع اليد عند الدعاء، وكأن الداع يستمطر خير الله ويستنزل بركة الدعاء من السماء أو قبول الدعاء.

وتابع: لا يوجد نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وعند خطبة الجمعة أيضا لا مانع من ذلك يجوز أن يرفع المسلم يديه أيضا.
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