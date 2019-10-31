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أخبار العالم

رسميا.. تنظيم داعش يعترف بـ مقتل أبوبكر البغدادي

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 05:25 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الخميس، عبر منبره الإعلامي "وكالة أعماق" مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن منذ أيام أن القوات الأمريكية تمكنت من قتل أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، في إحدى البلدات بريف إدلب بسوريا.

وقال الرئيس الأمريكي إن القوة التي شاركت في العملية لم تصب بأي إذى باستثناء أحد الكلاب المشاركة فيها.
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