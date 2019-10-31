البلغاري جريجور ديميتروف يتأهل لربع نهائي بطولة باريس لأساتذة التنس

تأهل البلغاري جريجور ديميتروف لربع نهائي بطولة باريس لأساتذة التنس، عقب الفوز على النمساوي دومينيك ثيم بمجموعتين بواقع 6-3 و6-2.
ويواجه ديميتروف في الدور المقبل التشيلي كريستيان جارين الذي أقصى بدوره بالفرنسي جيريمي شاردي بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-7 و6-4 و7-6.
وصعد لنفس الدور اليوناني ستيفانوس تيستيباس بعد تغلبه على الأسترالي اليكس دي مينار بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-4.
ويواجه تيستيباس في الدور المقبل الفائز من المباراة التي تجرى حاليًا بين الصربي نوفاك جوكوفيتش والبريطاني كيلي إيدموند.
ويواجه ديميتروف في الدور المقبل التشيلي كريستيان جارين الذي أقصى بدوره بالفرنسي جيريمي شاردي بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-7 و6-4 و7-6.
وصعد لنفس الدور اليوناني ستيفانوس تيستيباس بعد تغلبه على الأسترالي اليكس دي مينار بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-4.
ويواجه تيستيباس في الدور المقبل الفائز من المباراة التي تجرى حاليًا بين الصربي نوفاك جوكوفيتش والبريطاني كيلي إيدموند.