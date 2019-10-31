البلغاري جريجور ديميتروف يتأهل لربع نهائي بطولة باريس لأساتذة التنس

تأهل البلغاري جريجور ديميتروف لربع نهائي بطولة باريس لأساتذة التنس، عقب الفوز على النمساوي دومينيك ثيم بمجموعتين بواقع 6-3 و6-2.



ويواجه ديميتروف في الدور المقبل التشيلي كريستيان جارين الذي أقصى بدوره بالفرنسي جيريمي شاردي بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-7 و6-4 و7-6.



وصعد لنفس الدور اليوناني ستيفانوس تيستيباس بعد تغلبه على الأسترالي اليكس دي مينار بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-4.



ويواجه تيستيباس في الدور المقبل الفائز من المباراة التي تجرى حاليًا بين الصربي نوفاك جوكوفيتش والبريطاني كيلي إيدموند.