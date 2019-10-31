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رياضة

البلغاري جريجور ديميتروف يتأهل لربع نهائي بطولة باريس لأساتذة التنس

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:49 م
صدى البلد
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أ ش أ
تأهل البلغاري جريجور ديميتروف لربع نهائي بطولة باريس لأساتذة التنس، عقب الفوز على النمساوي دومينيك ثيم بمجموعتين بواقع 6-3 و6-2.

ويواجه ديميتروف في الدور المقبل التشيلي كريستيان جارين الذي أقصى بدوره بالفرنسي جيريمي شاردي بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-7 و6-4 و7-6.

وصعد لنفس الدور اليوناني ستيفانوس تيستيباس بعد تغلبه على الأسترالي اليكس دي مينار بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-4.

ويواجه تيستيباس في الدور المقبل الفائز من المباراة التي تجرى حاليًا بين الصربي نوفاك جوكوفيتش والبريطاني كيلي إيدموند.
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