بـ 17 مليون جنيه.. 6 مكابس تدعم منظومة النظافة في البحيرة

تواصل محافظة البحيرة الارتقاء بمنظومة النظافة ودعمها وتطويرها بدائرة مراكز ومدن الوحدات المحلية من خلال الدفع بأحدث المعدات الثقيلة للنظافة اختيار أكفأ العناصر للعمل على تلك المعدات مع تدريبها التدريب الأمثل.



وفى إطار ذلك أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن دعم منظومة النظافة بنطاق المحافظة بعدد 6 سيارات مكبس جديدة سعة 20 طنا وتبلغ قيمة السيارة الواحدة 2 مليون و285 ألف جنيه، وعدد 2 وحدة كنس شوارع سعر الوحدة مليون و615 ألف جنيه بإجمالى ١٧مليون جنيه شامل جميع المعدات.



أكد المحافظ استمرار الجهود المبذولة للإرتقاء بمنظومة النظافة بمدن ومراكز المحافظة، وتقليل نقاط التجميع العشوائية عن طريق توفير صناديق القمامة واستخدام سيارات المكبس سعة 20 طنا لرفعها ونقلها ومنع تواجد أي تراكمات والحفاظ على البيئة وظهور المدن بالشكل الجمالي والحضاري اللائق بها.



وأضاف أنه سيتم بصفة دورية دعم منظومة النظافة على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أن آخرها كان توفير 3 وحدات كنس شوارع قيمة كل منها مليون و750 ألف جنيه بقيمة إجمالية 5 ملايين و250 ألف جنية تم توزيعها بواقع وحدة لكل مركز من دمنهور وأبو حمص وكفر الدوار.



وسلمت المحافظة اليوم الوحدات والمعدات الجديدة بواقع سيارة مكبس لمركز إيتاي البارود وأخرى لمركز كوم حمادة وبالإضافة إلى سيارة مكبس ووحدة كنس لمركز رشيد وجارى تسليم باقى السيارات بواقع سيارة لكل من مراكز "المحمودية وأبو المطامير والرحمانية ووحدة كنس لمركز إدكو".



وشدد المحافظ على اختيار أكفأ العناصر للعمل على تلك المعدات مع تدريبها التدريب الأمثل بالإضافة إلى عمل الصيانة الدورية وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار تشغيلها ووجه بتوفير عدد 50 صندوق قمامة لكل سيارة مكبس من الصناديق المصنعة بمركز التدريب المهنى وتوزيعها بالأماكن المخصصة بنقاط التجميع اللازمة.